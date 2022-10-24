На Майдане увеличилось количество флажков с именами погибших защитников (фото)

На Майдане Незалежности устанавливают флажки с именами воинов.

В Киеве на Майдане Незалежности стало больше флагов с позывными погибших бойцов. Еще в июне родственники бойцов полка "Азов" установили первые 55 флажков с именами защитников, защищавших Мариуполь.

Со временем количество флажков значительно увеличилось, сейчас их уже сотни. Кроме сине-желтых появились белорусские и грузинские флаги с именами иностранцев, которые погибли на войне за свободу Украины.

Среди флажков установлены плакаты с надписями: "Из-за путина погибли многие иностранцы". "путин убивает украинцев".

На каждом флажке написан позывной воина и дата его гибели.

Люди приходят на Майдане Незалежности и чтят память защитников, отдавших свою жизнь, защищая Украину.

Это место напоминает о подвиге погибших. Павшие воины достойны того, чтобы остаться в истории, как пример мужества для последующих поколений.

На Майдане Незалежности установили флажки с именами воинов

Установлены уже сотни флажков

Среди голубовато-желтых появились белорусские и грузинские флаги

Также зажигают лампадки и свечи

Украинцы чтят память погибших бойцов

Фото: Ян Доброносов

Напомним, на войне против российских оккупантов погиб детский тренер Чума Руслан Викторович. А 22 октября стало известно, что в боях Донецкой области погиб киевский полицейский Александр Лемак.