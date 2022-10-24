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На Майдане увеличилось количество флажков с именами погибших защитников (фото)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Автор
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Люди чтят память бойцов, погибших в боях с российскими оккупантами Новость обновлена 24 октября 2022, 17:36
Люди чтят память бойцов, погибших в боях с российскими оккупантами

На Майдане Незалежности устанавливают флажки с именами воинов.

В Киеве на Майдане Незалежности стало больше флагов с позывными погибших бойцов. Еще в июне родственники бойцов полка "Азов" установили первые 55 флажков с именами защитников, защищавших Мариуполь.

Со временем количество флажков значительно увеличилось, сейчас их уже сотни. Кроме сине-желтых появились белорусские и грузинские флаги с именами иностранцев, которые погибли на войне за свободу Украины.

Среди флажков установлены плакаты с надписями: "Из-за путина погибли многие иностранцы". "путин убивает украинцев".

На каждом флажке написан позывной воина и дата его гибели.

Люди приходят на Майдане Незалежности и чтят память защитников, отдавших свою жизнь, защищая Украину.

Это место напоминает о подвиге погибших. Павшие воины достойны того, чтобы остаться в истории, как пример мужества для последующих поколений.

В Киеве на Майдане Незалежности флажки с позывными погибших защитников
На Майдане Незалежности установили флажки с именами воинов
В Киеве на Майдане Незалежности флажки с позывными погибших защитников
Установлены уже сотни флажков
В Киеве на Майдане Незалежности флажки с позывными погибших защитников
В Киеве на Майдане Незалежности флажки с позывными погибших защитников
Среди голубовато-желтых появились белорусские и грузинские флаги
В Киеве на Майдане Незалежности флажки с позывными погибших защитников
Также зажигают лампадки и свечи
В Киеве на Майдане Незалежности флажки с позывными погибших защитников
В Киеве на Майдане Незалежности флажки с позывными погибших защитников
Украинцы чтят память погибших бойцов

Фото: Ян Доброносов

Напомним, на войне против российских оккупантов погиб детский тренер Чума Руслан Викторович. А 22 октября стало известно, что в боях Донецкой области погиб киевский полицейский Александр Лемак.

Теги:
#Майдан Независимости #Азов #ВСУ #Київ #Захисники