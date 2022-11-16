Черные дыры вместо окон: как выглядит жилой дом в Киеве после атаки россии (эксклюзивное фото)

В одном из домов возник большой пожар

Массированная ракетная атака, которую россия провела во вторник, 15 ноября, стала одной из наибольших в Украине с начала войны, — среди прочего, сильно досталось и Киеву, где обломки ракеты упали на жилой дом.

В распоряжении "Телеграфа" оказалось эксклюзивное фото, как выглядит этот дом на утро среды, 16 ноября.

Как видно на снимке, больше всего пострадала одна квартира на третьем этаже пятиэтажки, — там вместо окна осталась только большая черная дыра в стене. Повыбивало и соседние окна.

Также дом основательно почернел после возникшего пожара.

Дом в Печерском районе Киева после ракетной атаки 15.11.2022

Также несколько эффектных фото тушения пожара опубликовали столичные спасатели:

После падения обломков возник серьезный пожар

Задействовали десятки спасателей

Напомним, что на Киевщину направили много ракет, однако большинство из них сбили средства противовоздушной обороны. Среди прочего, часть ракет направлялась в важный стратегический объект и их сбили, а обломки упали в трех местах.

В частности, обломки упали на два дома в Печерском районе Киева, однако только в одном из них обошлось без жертв, в другом же погибла женщина.

Как сообщал "Телеграф", задели ракеты и территорию Польши, — упали на пограничной территории страны НАТО.