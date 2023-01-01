Кого они пытаются напугать? Киевляне во время новогоднего обстрела вышли на балконы и пели (видео)

"Слава Украине", гимн и известная кричалка про российского президента владимира путина звучали с балконов — киевляне в новогоднюю ночь не просто встретили календарную веху. Город подвергся очередной масштабной воздушной атаке. Во время взрывов жители столицы высказали свое мнение про россию и ее лидера, а также славили свою страну вместе.

Видео того как с балконов ночной столицы на фоне звуков взрывов украинцы показывают свое отношение к происходящему, разместили во многих социальных сетях. Кроме известной фразы про путина, гимна и лозунга "Слава Украине", киевляне пели "Червону калину" и поздравляли с праздником.

Украинцы в сети выражают поддержку киевлянам. Жители столицы делятся впечатлениями от единения, а также спрашивают, кого россияне хотят запугать своими поступками.

Отметим, что кричалка про путина и гимн Украины стали хитом не только в столице. Украинцы в других городах также поздравили друг друга на балконах и вместе исполнили известные композиции.

Новогодняя ночь в Одессе

Ранее "Телеграф" рассказывал, что были и другие возгласы в новогоднюю ночь из окон. Касались они любителей попускать запрещенную пиротехнику. Такие пуски зафиксировали в как минимум четырех городах Украины.