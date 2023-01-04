Проявление "русского мира": появилось видео обстрела дворца "Украина" в Киеве

оккупанты продолжают взывать, что "искусство вне политики", но при этом уничтожают украинское культурное достояние

Национальный дворец "Украина" в Киеве стал одним из поврежденных зданий во время массированного ракетного удара по Украине 31 декабря. Взрывной волной выбило десятки окон, повредило фойе и несколько других помещений, только зрительный зал просто чудом остался без повреждений.

Момент самого взрыва вблизи здания был опубликован на официальной Facebook-странице дворца. Представители комплекса подчеркивают, что в целом полученные при обстреле повреждения здания достаточно серьезны.

"Мы готовы сделать все от нас зависящее для восстановления дворца "Украина", — говорится в сообщении работников заведения.

При этом они призывают и других неравнодушных украинцев присоединиться финансово к восстановлению художественного учреждения, ведь оно является не просто большой сценой для многих мероприятий и концертов. Дворец "Украина" также всегда был символом, и нельзя позволить российским оккупантам оставить его столь поврежденным.

В здании разрушены десятки окон

Битого стекла вблизи "Украины" очень много

Также коллектив дворца выразил надежду, что все необходимые ремонтные работы будут закончены еще до весны, поэтому в марте "Украина" сможет открыть двери для всех желающих зрителей.

Добавим, что наглость оккупантов, которые, очевидно, все же расчитывали попасть ракетой непосредственно во дворец, весьма разозлила многих пользователей сети.

31 декабря не стало последним днем воздушных атак на мирные города Украины. "Телеграф" сообщал, что в новогоднюю ночь Киев и другие регионы были атакованы десятками "шахедов". И хотя большинство целей удалось сбить, некоторые их обломки все же принесли бедствия. Отдельные беспилотники были подписаны россиянами, словно "поздравительные" открытки.