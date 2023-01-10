"Даже 18 минут — это много": новые детали скандала с задержанием авто с грузом "200" в Киеве (фото)

Волонтеры готовы терпеть неудобства и выполнять правила, но хотят, чтобы к их работе, как и собственно, к погибшим военным относились с уважением

Уже несколько суток подряд в сети не утихает скандал, разразившийся из-за халатности дежурного полицейского на одном из блокпостов в пригороде Киева. Как известно, машину волонтеров, перевозивших тела погибших военнослужащих, задержали в комендантский час, несмотря на наличие необходимых документов. Журналистка Мирослава Илитьо, которая и предала огласке этот инцидент, попыталась поставить окончательную точку в ситуации, объяснив, что именно в действиях бойца на блокпоста вызвало удивление и недовольство.

Свое объяснение она опубликовала на личной Facebook-странице. По словам Илитьо, после первой публикации в сети нашлось немало недовольных, которые не понимали, почему волонтерам так не понравилось соблюдать правила комендантского часа.

В частности, она подчеркнула, что ни сама, ни волонтеры, которых она сопровождала, ничего не нарушали. Спецтранспорт, к которому относятся автомобили с грузом "200" (о чем свидетельствует соответствующая маркировка), имеет право на передвижение в ночное время, несмотря на существующие запреты. Для этого только требуются специальные документы. К тому же, журналистское удостоверение от Минобороны, которое имеет Мирослава Илитьо, тоже является своеобразным пропуском во времена комендантского.

Автомобиль волонтеров, которым павших героев везут домой

"Водители (их со мной было двое) предоставили во время остановки документы, показали удостоверение общественной организации (это абсолютно бесплатная работа волонтеров-добровольцев, которые взяли на себя эту ношу — именно так помогать в это время войны) и сказали самое главное — пароль, — отметила она. — На который не получили ответа, как это предусмотрено, когда люди на блокпосте говорят секретное слово в ответ на секретное слово. Документов ОО господин не признал, мол, не слышал".

Отказался дежурный на блокпосту признавать и действительность документов г-жи Илитьо, как и не отреагировал на ее вполне законное требование представиться.

Журналистка Мирослава Илитьо

По ее словам, кому-то может показаться, что произошедшее неудобство можно было бы претерпеть (что и пришлось сделать в конце концов), однако даже небольшая задержка — в этом случае 18 минут — имела значение. Мирослава Ильето отметила, что всего через несколько дней с волонтерами они объехали пол страны — 14 мест, дважды побывав в Киеве и Днепре. Каждый из городов, куда они заезжали, ждали своего павшего героя.

Первая половина маршрута волонтеров с грузом "200"

Вторая половина маршрута с телами погибших

"А претензии такие. Почему не ответил на пароль? Почему не обратил внимание на содержимое кузова? Почему требовал спецпропуск, который является необязательным для такого спецтранспорта? Почему не представился на запрос журналистки, которая является уголовным правонарушением. Статья 171, — пишет Илитьо. — И о неудобствах резюмирую: по моему глубокому убеждению, водители, перевозящие тела Героев, не должны терпеть никаких неудобств на блокпостах".

Позже журналистка добавила еще деталей, рассказав, как в Лимане встречали одного из павших военнослужащих, тело которого, в частности, перевозили волонтеры.

Стоит отметить, что люди, занимающиеся перевозкой грузом "200", выполняют действительно тяжелую работу, ведь война каждый день уносит жизни лучших украинских граждан. В некоторых случаях украинцы теряют на фронте даже сразу нескольких родных — как это вышло с Андреем и Петром Пидкевичами, которые были отцом и сыном.

Также "Телеграф" рассказывал о героической гибели полковника Пограничной службы Украины Юрия Юрчика.