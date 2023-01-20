Киев убрали из перечня территорий возможных боевых действий

Список постоянно актуализируется

В Украине внесли изменения в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированные россией. Согласно новому приказу Минреинтеграции город Киев исключен из перечня территорий возможных боевых действий.

Как передает "Profpressa" в декабре прошлого года КМУ принял постановление №1364, которым определил механизм формирования единого перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных рф.

Перечень был утвержден приказом Минреинтеграции от 22.12.2022 г. №309. Этот список не является фиксированным – он регулярно актуализируется.

"Минреинтеграции приказом от 13.01.2023 г. № 14 внесло такие изменения в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией:

из перечня территорий возможных боевых действий исключен Киев (т.е. пп. 1.11 п. 1 раздела I Перечня);

изменена с "10.08.2022" на "30.04.2022" дата прекращения возможности боевых действий, указываемая в перечне в отношении г. Киева (пп. 2.10 п. 2 раздела I)"

Стоит отметить, что в обновленный перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий, или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании), входит 9 областей.

Это территориальные общины Донецкой (66 общин), Харьковской (56 общин), Днепропетровской (10 общин), Луганской (37 общин), Запорожской (62 общин), Херсонской (49 общин), Николаевской (26 общин), Сумской (19 общин), Черниговской (4 общины) областей. Всего в перечне 329 общин.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве переименуют две станции метро.

Также мы сообщали о том, что в Киеве в подъездах появились приказы о мобилизации.