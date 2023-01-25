У известного производителя чая конфисковали миллионы на нужды ВСУ - все из-за связи с россией

Владелицей чайного бизнеса является родственница российского олигарха

В среду, 25 января, стало известно, что киевская прокуратура передала на нужды ВСУ более 52 млн грн арестованных средств российской чайной компании. Накануне сообщалось, что почти половина чая в Украине производится российскими компаниями.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора на своем официальном сайте. Следствием было установлено, что в столице и на территории других регионов Украины осуществляют деятельность предприятия, которые занимаются производством и продажей чая. Конечными бенефициарными владельцами компаний являются резиденты рф.

В прокуратуре не называли название компании, а вот в издании Левый берег уточнили, что речь идет о компании Орими Украина, которая в конце декабря сменила название на ТС Трейд. Это стало известно из записей в судовом реестре. В июне прошлого года на счетах Орими Украина и связанных с ней компаний Орими Трейд ЛТД и Эксимтрейд арестовали 53,17 млн. грн.

Орими Украина (ТС Трейд) является производителем чая и кофе. Продукция выпускается под зарегистрированными в Украине торговыми марками Greenfield, TESS, Принцесса Гита, Принцесса Канди, Принцесса Нури, Ява Принцесса, Jardin, Piazza del Caffe и Жокей. Владелец компании – Вероника Касьяненко, родственница российского миллиардера Сергея Касьяненко.

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