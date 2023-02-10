В Киеве обломки ракеты упали в частный сектор (эксклюзивные фото разрушений)

В Киеве обломки ракеты повредили дома и авто.

В пятницу, 10 февраля, во время утренней массированной атаки рф обломки ракеты упали в Голосеевском районе Киева.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, силы противовоздушной обороны Украины сбили над Киевом 10 ракет.

Мелкими обломками от ракеты повреждения получили автомобили и частные дома. Пострадали окна домов и кровли. Никто из людей не пострадал.

На месте происшествия побывал корреспондент Телеграфа Ян Доброносов. Ему удалось пообщаться с жителями района, которые показали разрушения и рассказали о взрывах.

"Были взрывы перед этим. Потом еще один очень сильный взрыв на улице. Стекло вылетело. Было все очень быстро", — рассказывает мужчина, авто которого повредило обломками.

Обломки ракеты повредили авто

Еще одно поврежденное авто

Также женщина показала свой дом, в котором вылетели стекла в окнах, а от взрывов пошли трещины в стенах.

Также пострадали дома

В окнах вылетело стекло

Обломки рухнули в Голосеевском районе Киева

Фото, видео: Ян Доброносов

Напомним, что в результате атаки повреждения получили и электросети. По данным Укрэнерго, россияне попали по нескольким объектам высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах. Попадания привели к перебоям с электроснабжением.

Кроме того, россияне ударили и по Харькову. Как сообщил мэр Игорь Терехов, пострадала критическая инфраструктура. Из-за этой ситуации могут проходить перебои с электроэнергией и другими коммунальными услугами.