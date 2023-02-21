Много слез и боли: в Киеве простились с защитником, погибшим под Бахмутом (репортаж)

Пришло много побратимов, а родные не могли сдержать слез от боли потери

Война с российской агрессией забрала уже огромное множество жизней достойных украинцев. И один из них, — Андрей Загоруйко, который погиб на Бахмутском направлении и прощание с которым прошло в Киеве сегодня, 21 февраля.

Родные и близкие собрались проводить в последний путь Андрея на Аллее Небесной сотни в Киеве. Там же побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Андрей Загоруйко был родом из Донецкой области и ему было 50 лет. Он был участником Революции Достоинства, а когда россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину, — через считанные дни добровольцем пошел в военкомат.

Служил в 25-м отдельном стрелковом батальоне во взводе ПЗРК. С июля выполнял боевые задания на Донецком направлении.

3 ноября 2022 года Загоруйко попал под минометно-артиллерийский обстрел врага, возвращаясь с собратьями из боевого дежурства в районе поселка Спорное Бахмутского района. К сожалению, не выжил.

Спорное и Бахмут на карте боевых действий

Похоронить его тело стало возможным только сейчас, спустя месяцы после трагедии. Как видно на фото, пришло много людей, при этом они встречали тело защитника, сидя на коленях на тротуаре.

Прощание вышло торжественным

Видно, что пришедшие уважали Загоруйко

Сама церемония прощания тоже вышла эмоциональной, — родные и близкие не могли сдержать слез от боли.

Гроб несли военные в форме

Родные тяжело восприняли утрату

Стоит заметить, что только накануне в центре Киева чтили память Героев Небесной сотни, — среди прочего, цветы украинским защитникам возложил и президент США Джо Байден.