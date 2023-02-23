340 тысяч себе в карман: киевский блогер обворовывал ВСУ
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Пока наши воины защищают страну от оккупантов, блогер решил присвоить перечисленные им деньги себе
Во время полномасштабной войны украинцы активно донатят на помощь Вооруженным силам Украины, однако некоторые личности почему-то считают, что эти деньги можно присвоить себе. Так сделал 24-летний блогер из Киева, деятельность которого разоблачили правоохранители. Теперь ему грозит тюремный срок.
В ходе следствия было установлено, что у парня был личный аккаунт для ведения прямых эфиров на популярном сайте, созданном для сбора средств на поддержку ВСУ. Однако он, узнав об уязвимости программного обеспечения этого сайта, решил воспользоваться этим в собственных целях. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Так, получив незаконный доступ к электронному кошельку сайта, блогер начал систематически выводить на свой счет денежные средства, которые украинцы в разных уголков страны отправляли на нужды армии. В целом, он присвоил себе 340 тысяч гривен.
По месту жительства злоумышленника были проведены обыски. Стражи порядка нашли и изъяли у него носители информации, подтверждающие противоправную деятельность. Также были обнаружены деньги, которые киевлянин получил нечестным способом.
Отмечается, что столичному блогеру было сообщено о подозрении по мошеннического завладения средствами, собранными для нужд Вооруженных сил Украины. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 190 УК Украины. Теперь ему грозит от 3 до 8 лет тюремного заключения.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что правоохранители разоблачили медиков пяти столичных клиник, которые вместе с представителями врачебной комиссии "помогали" военнообязанным уехать за границу, штампуя им поддельные справки о болезнях.