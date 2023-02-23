340 тысяч себе в карман: киевский блогер обворовывал ВСУ

Пока наши воины защищают страну от оккупантов, блогер решил присвоить перечисленные им деньги себе

Во время полномасштабной войны украинцы активно донатят на помощь Вооруженным силам Украины, однако некоторые личности почему-то считают, что эти деньги можно присвоить себе. Так сделал 24-летний блогер из Киева, деятельность которого разоблачили правоохранители. Теперь ему грозит тюремный срок.

В ходе следствия было установлено, что у парня был личный аккаунт для ведения прямых эфиров на популярном сайте, созданном для сбора средств на поддержку ВСУ. Однако он, узнав об уязвимости программного обеспечения этого сайта, решил воспользоваться этим в собственных целях. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, получив незаконный доступ к электронному кошельку сайта, блогер начал систематически выводить на свой счет денежные средства, которые украинцы в разных уголков страны отправляли на нужды армии. В целом, он присвоил себе 340 тысяч гривен.

По месту жительства злоумышленника были проведены обыски. Стражи порядка нашли и изъяли у него носители информации, подтверждающие противоправную деятельность. Также были обнаружены деньги, которые киевлянин получил нечестным способом.

Отмечается, что столичному блогеру было сообщено о подозрении по мошеннического завладения средствами, собранными для нужд Вооруженных сил Украины. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 190 УК Украины. Теперь ему грозит от 3 до 8 лет тюремного заключения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что правоохранители разоблачили медиков пяти столичных клиник, которые вместе с представителями врачебной комиссии "помогали" военнообязанным уехать за границу, штампуя им поддельные справки о болезнях.