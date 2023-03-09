Выбитые окна и изувеченные машины: как выглядит место ночного взрыва в Киеве (эксклюзивные фото)

Во многих соседних домах взрывной волной вынесло остекленные окна — не выдержали даже стеклопакеты.

Во время ночных ракетных обстрелов Украины значительное внимание оккупанты уделили Киеву. Здесь до семи утра прогремели по меньшей мере четыре мощных взрыва, один из которых произошел в жилом квартале Святошинского района.

Фотокорреспондент "Телеграфа" побывал на месте событий, где с самого начала работают полицейские и спасатели, чтобы увидеть своими глазами последствия "русского мира". Эксклюзивные снимки мы делимся с читателями.

Святошинский район Киева на карте

Больше всего в атаке пострадали припаркованные автомобили — на часть из них упали обломки вражеского снаряда. В результате посреди двора начался серьезный пожар, в котором по меньшей мере пять машин были уничтожены огнем полностью. Еще полтора десятка получили всевозможные повреждения. Сейчас правоохранители их фиксируют, чтобы никакой аспект кремлевских военных преступлений не был забыт.

Машинам досталось очень сильно

Общий план выглядит еще ужаснее

Работа кипит

Полицейские вносят в протокол все повреждения, чтобы владельцы авто могли получить компенсацию за полученный ущерб. Сейчас это уже безопасно, ведь возгорание было ликвидировано спасателями за очень короткое время.

Фиксируют даже малейшие повреждения

От некоторых автомобилей осталась только куча металлолома

Кое-где можно разглядеть обломки стекла – оно окровавлено, ведь были раненые

Спасатели все равно остаются на месте на всякий случай

Не повезло и некоторым домам вблизи эпицентра взрыва – у них повреждены окна, хотя часть стеклопакетов все же устояла.

Некоторым квартирам повезло меньше

Досталось и бедному сине-желтому флагу, потрепавшему обломками ракеты. Но при всем этом он гордо развевается по ветру.

Настоящий символ несокрушимости

Несмотря на то, что на месте много стражей порядка, местные жители тоже не остаются в стороне. Кое-кто настолько смел, что сидит во дворе, созерцая результаты ночного обстрела. И это, пожалуй, самый высокий показатель выносливости украинцев. Ибо несмотря ни на что мы не скрываемся, а воспринимаем реальность такой, какой она есть. И обязательно ждем Победы!

Даже заградительные ленты – не преграда

Фото: Евгений Завгородний, "Телеграф"

На нашем сайте можно также найти больше деталей по ракетному удару по Киеву. Без пострадавших, к сожалению, не обошлось.

Отдельно мы отслеживали хронологию обстрелов всей Украины и его последствия.