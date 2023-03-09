Укр

Выбитые окна и изувеченные машины: как выглядит место ночного взрыва в Киеве (эксклюзивные фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
3241
Российские ракеты наделали немало беды в столице Новость обновлена 09 марта 2023, 12:12
Российские ракеты наделали немало беды в столице. Фото Коллаж "Телеграфа"

Во многих соседних домах взрывной волной вынесло остекленные окна — не выдержали даже стеклопакеты.

Во время ночных ракетных обстрелов Украины значительное внимание оккупанты уделили Киеву. Здесь до семи утра прогремели по меньшей мере четыре мощных взрыва, один из которых произошел в жилом квартале Святошинского района.

Фотокорреспондент "Телеграфа" побывал на месте событий, где с самого начала работают полицейские и спасатели, чтобы увидеть своими глазами последствия "русского мира". Эксклюзивные снимки мы делимся с читателями.

Святошинский район Киева на карте
Святошинский район Киева на карте

Больше всего в атаке пострадали припаркованные автомобили — на часть из них упали обломки вражеского снаряда. В результате посреди двора начался серьезный пожар, в котором по меньшей мере пять машин были уничтожены огнем полностью. Еще полтора десятка получили всевозможные повреждения. Сейчас правоохранители их фиксируют, чтобы никакой аспект кремлевских военных преступлений не был забыт.

Киев взрывы сегодня, фото
Машинам досталось очень сильно
Киев взрывы сегодня, фото
Общий план выглядит еще ужаснее
Киев взрывы сегодня, фото
Работа кипит

Полицейские вносят в протокол все повреждения, чтобы владельцы авто могли получить компенсацию за полученный ущерб. Сейчас это уже безопасно, ведь возгорание было ликвидировано спасателями за очень короткое время.

Киев взрывы сегодня, фото
Фиксируют даже малейшие повреждения
Киев взрывы сегодня, фото
От некоторых автомобилей осталась только куча металлолома
Киев взрывы сегодня, фото
Кое-где можно разглядеть обломки стекла – оно окровавлено, ведь были раненые
Киев взрывы сегодня, фото
Спасатели все равно остаются на месте на всякий случай

Не повезло и некоторым домам вблизи эпицентра взрыва – у них повреждены окна, хотя часть стеклопакетов все же устояла.

Киев взрывы сегодня, фото
Некоторым квартирам повезло меньше

Досталось и бедному сине-желтому флагу, потрепавшему обломками ракеты. Но при всем этом он гордо развевается по ветру.

Киев взрывы сегодня, фото
Настоящий символ несокрушимости

Несмотря на то, что на месте много стражей порядка, местные жители тоже не остаются в стороне. Кое-кто настолько смел, что сидит во дворе, созерцая результаты ночного обстрела. И это, пожалуй, самый высокий показатель выносливости украинцев. Ибо несмотря ни на что мы не скрываемся, а воспринимаем реальность такой, какой она есть. И обязательно ждем Победы!

Киев взрывы сегодня, фото
Даже заградительные ленты – не преграда

Фото: Евгений Завгородний, "Телеграф"

На нашем сайте можно также найти больше деталей по ракетному удару по Киеву. Без пострадавших, к сожалению, не обошлось.

Отдельно мы отслеживали хронологию обстрелов всей Украины и его последствия.

Теги:
#Киев #Взрыв #Обстрел #Святошинский район #Ракетный удар