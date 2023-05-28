Самая массированная атака с начала войны: появились подробности ночного удара по Киеву

Оккупанты запустили по столице десятки дронов

Российские кафиры атаковали Киев дронами в ночь на 28 мая. В КМВА подсчитали, что эта атака была четырнадцатой с начала мая и, по предварительной оценке, наиболее массовой по использованию дронов-камикадзе "Shahed".

Как сообщают в администрации, тревога продолжалась более пяти часов, ведь враг атаковал в несколько волн. Уничтожить удалось более 40 дронов, однако окончательные данные станут известны после отчета Воздушных сил.

Разрушение из-за сбития дронов есть в разных районах столицы — Голосеевском, Дарницком, Печерском. В Голосеевском районе один человек погиб, один ранен после попадания обломков в нежилое здание на 7 этажей, также загорелась крыша ТРЦ, территория одного из строек и произошел большой пожар и разрушение на площади в 1000 кв.м. с пострадавшим на территории предприятия – вспыхнули склады готовой продукции.

В Печерском районе загорелась крыша дома, а в Дарницком выбиты стекла и повреждены двери в одном из магазинов. О пострадавших в этих районах не сообщается.

Ранее "Телеграф" сообщал, что кроме столицы атака ночью затронула и другие регионы. В частности, сообщалось о взрыве в Житомире.