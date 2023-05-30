"Как мы выжили?" Видео с киевскими детьми после ночной атаки "Шахедов" разлетелось по сети

В трех районах Киева от падения сбитых ПВО российских дронов произошли пожары

В ночь на 30 мая россияне атаковали Киев беспилотниками: во многих районах города были слышны взрывы, сопровождавшие работу средств противовоздушной обороны. Падающие обломки сбитых дронов наделали беды, а также унесли жизнь женщины. В Голосеевском районе из-за падения обломков загорелся пожар — в сети появилось видео с детьми из этой многоэтажки.

Щемящие кадры опубликовала "Радио Свобода".

На видео — 6-летний Марк и 8-летняя Алиса рассматривают осколки, которые рассыпаны в их дворе после ночной атаки.

"Как мы вообще выжили там?", — спрашивает мальчик.

"Не знаю", — отвечает сестра.

Напомним, в Голосеевском районе, кроме многоэтажки, повреждения получил еще один жилой дом. Погибла женщина, в общей сложности семеро пострадавших, четырех доставили в больницу — у них осколочные ранения. Погибшей было около 30 лет, она скончалась в "скорой" по дороге в больницу.

Пожары от падения обломков также произошли в двух частных домах Дарницкого района Киева. В Печерском районе обломки упали на автомобили, в Дарницком на машины и загоревшийся частный дом, в Днепровском — на зеленую зону, в Святошинском на территорию предприятия, в Подольском — на нежилую застройку.

Ранее "Телеграф" публиковал эксклюзивные фото последствий российской атаки на столицу беспилотниками 30 мая. Уже Поступило 50 сообщений о повреждении имущества от местных жителей.