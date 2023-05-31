Массированные удары по Киеву: генерал рассказал, почему атаки участились

Генерал рассказал, почему враг чаще стал бить по Киеву

Участившиеся атаки россиян на Киев нацелены на снижение наших возможностей по подготовки к проведению контрнаступления.

Такую точку зрения в интервью "Обозревателю" выразил бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его словам, также удары по украинской столице могут быть ответом на получение ВСУ ракет большой дальности.

"Это может быть ответной реакцией на удары по военным объектам в Крыму и на территории рф. Но если есть желание найти причину, то она всегда найдется. Если ее нет, ее можно искусственно создать", — сказал Романенко.

Также генерал обратил внимание на то, что россияне усиливают разведку всех видов и создают свои резервы на фоне готовящегося наступления украинской армии.

Романенко рассказал, что враг боится украинскую ПВО, в связи с чем применяет авиацию лишь со своей территории или же в районе ведения боевых действий.

"Враг применяет, например, управляемые авиационные бомбы, которыми наносят удары по объектам у границ на нашей территории. Дальше не отваживаются… Враг сформировал авиагруппу "Шторм" из бомбардировщиков Су-24, Су-34, повышает мотивацию летчиков, увеличивает их денежное довольствие и так далее. То есть противник изыскивает возможности", — добавил он.

Генерал также обратил внимание на информацию о том, что в Беларуси разместили ракетные комплексы С-400, которые бьют на расстояние в 200 километров.

"Поскольку время в полете у них малое, они представляют угрозу, в частности, непосредственно для Киева. От них столицу спасает работа таких комплексов, как Patriot. Если разворачивать его в том направлении, откуда могут наноситься удары, практически автоматически срабатывает выявление и уничтожение ракет", — завершил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что за сутки 29 мая Киев подвергся ударам трижды из-за чего погиб один человек.