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Еще девять человек: полиция вычислила киевлян, которые выкладывали в сеть работу ПВО (фото)

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Полиция задержала киевлян, снимавших работу ПВО Новость обновлена 31 мая 2023, 12:13
Полиция задержала киевлян, снимавших работу ПВО. Фото Коллаж

Нарушителей оказались семь женщин и двое мужчин в возрасте от 23 до 49 лет

Правоохранители разоблачили еще девять жителей столицы, которые снимали на видео и публиковали в социальных сетях работу украинской ПВО. Фигурантов передали сотрудникам Службы безопасности Украины.

Об этом сегодня, 31 мая, сообщили на странице Полиции Киева в Facebook.

Так, задержанные киевляне снимали работу противовоздушной обороны во время очередной воздушной атаки на столицу.

"При обстреле столицы в социальных сетях распространялись видео работы противовоздушной обороны. Сотрудники управления уголовного розыска столичного главка полиции совместно с работниками уголовного анализа установили девятерых граждан, которые снимали и незаконно распространяли информацию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди нарушителей были семь женщин и двое мужчин в возрасте от 23 до 49 лет. Своими действиями они могли раскрыть специфику работы ПВО.

Задержанных доставили в отделение полиции, где с ними пообщались оперативные сотрудники и объяснили им возможные последствия их действий. После этого они были переданы сотрудникам СБУ для выяснения обстоятельств.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время ракетной атаки на Киев, которую оккупанты совершили 29 мая, некоторые жители столицы, несмотря на запрет, опубликовали в сети фото и видео борьбы противовоздушной обороны с вражескими ракетами. В их числе была и популярная блогер, у которой 70 тысяч подписчиков в Инстаграм.

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#Украина #Киев #Полиция #ПВО #Задержание