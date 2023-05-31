Еще девять человек: полиция вычислила киевлян, которые выкладывали в сеть работу ПВО (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Нарушителей оказались семь женщин и двое мужчин в возрасте от 23 до 49 лет
Правоохранители разоблачили еще девять жителей столицы, которые снимали на видео и публиковали в социальных сетях работу украинской ПВО. Фигурантов передали сотрудникам Службы безопасности Украины.
Об этом сегодня, 31 мая, сообщили на странице Полиции Киева в Facebook.
Так, задержанные киевляне снимали работу противовоздушной обороны во время очередной воздушной атаки на столицу.
"При обстреле столицы в социальных сетях распространялись видео работы противовоздушной обороны. Сотрудники управления уголовного розыска столичного главка полиции совместно с работниками уголовного анализа установили девятерых граждан, которые снимали и незаконно распространяли информацию", — говорится в сообщении.
Отмечается, что среди нарушителей были семь женщин и двое мужчин в возрасте от 23 до 49 лет. Своими действиями они могли раскрыть специфику работы ПВО.
Задержанных доставили в отделение полиции, где с ними пообщались оперативные сотрудники и объяснили им возможные последствия их действий. После этого они были переданы сотрудникам СБУ для выяснения обстоятельств.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время ракетной атаки на Киев, которую оккупанты совершили 29 мая, некоторые жители столицы, несмотря на запрет, опубликовали в сети фото и видео борьбы противовоздушной обороны с вражескими ракетами. В их числе была и популярная блогер, у которой 70 тысяч подписчиков в Инстаграм.