Киевским блогершам грозит большой срок за "слив" работы ПВО: названы их имена

Сообщение о подозрении все они получили по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины

Четырем блогершам, которые "засветили" работу ПВО во время российского удара по Киеву 16 мая, сообщили о подозрении. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Служба Безопасности Украины.

Следователи собрали доказательства, а экспертизы подтвердили, что действия блогеров были противозаконными.

В частности одна из них — 32-летняя киевлянка – выложила запрещенный контент в своих соцсетях и отправила его администратору одного из тг-каналов. Через несколько часов ее видео разлетелось по пророссийским площадкам. Другая – 36-летняя киевлянка – опубликовала видео с работой ПВО и результаты поражения враждебных целей в своем Instagram. Еще одна блогерша тоже поделилась своей видеосъемкой в соцсетях.

Четвертая подозреваемая – уроженка Сумщины, проживающая в Киеве. Она сняла результаты сбивания вражеских ракет и разослала файлы своим знакомым. Чтобы избежать наказания, она пыталась все удалить, но ее все равно вычислили.

Как сообщила "Украинская правда" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, речь идет о таких людях:

Инна Воронова — экс-жена наркодилера Юрия Чернецкого, который сейчас отбывает срок в тюрьме,

— экс-жена наркодилера Юрия Чернецкого, который сейчас отбывает срок в тюрьме, Дарья Семенченко ,

, Ольга Дидовец ,

, Людмила Нужна.

Сообщение о подозрении все они получили по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, по возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ, Министерством обороны Украины или другими (уполномоченными государственными органами, совершенное в условиях военного положения).

Кроме того, продолжаются следственные действия в отношении еще двух фигурантов, которые в тот день также распространили в сети запрещенные кадры.

Как ранее рассказывал "Телеграф", СБУ открыла уже 300 производств против украинцев, сливших информацию об обстрелах городов в соцсети.