Убило обломками в своей квартире: стало известно имя женщины, погибшей после обстрела Киева 30 мая
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Российский террор продолжает уносить жизни мирных жителей
В ночь с 29 на 30 мая оккупанты нанесли масштабный удар по Киеву, из-за чего погибла молодая женщина.
Как стало известно погибшую звали Екатерина Кардаш, о чем сообщила ее коллега Татьяна Любченко.
"Позавчера, 29 мая, во время очередного зверского ночного обстрела Киева проклятыми рашистами, погибла наша Катя Кардаш, погибла прямо у себя в квартире", — сообщила она.
По её словам, погибшей женщине было лишь 32 года.
Как сообщалось ранее, российский ночной террор Киева продолжался в течение нескольких дней. В ночь на 30 мая над столицей было сбито около 20 беспилотников, обломки от одного из них упали на многоэтажный дом из-за чего там возник пожар.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, погибшая в этот день женщина вышла на балкон, чтобы понаблюдать за происходящим. Однако в тот роковой момент на нее и упали обломки БПЛА.
Всего вследствие атаки 11 человек получили травмы, из них пяти понадобилась госпитализация. В доме, на который упали обломки беспилотника, пострадали семь человек — четверо получили осколочные ранения.