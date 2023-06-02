Пострадал ребенок, повреждены жилые дома: появились подробности ночной атаки врага на Киевщину (фото)

Ранения получили два человека

В ночь на 2 июня российские оккупанты в очередной раз совершили обстрелы Киевщины. На сей раз они использовали для атаки одновременно дроны и ракеты.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Киевской областной госадминистрациии Руслан Кравченко.

"Благодаря профессиональной работе наших ПВО факты попадания не зафиксированы. Все враждебные цели уничтожены. К сожалению, есть пострадавшие. В результате падения обломков ранены два человека, в том числе ребенок. Взрослый госпитализирован в больницу и прооперирован, угроз его жизни нет", — рассказал он.

По словам Кравченко, в результате падения обломков повреждены пять частных домов. В трех домах есть незначительные повреждения — выбиты окна, иссечены фасады. В двух – возникли пожары. Возгорания были ликвидированы.

Кроме того, обломками повреждены несколько автомобилей, а также окна в одном из офисных помещений.

Глава ОГА подчеркнул, что жителям поврежденных домов будет предоставлена вся необходимая помощь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 1 июня российские захватчики нанесли удары по Киеву, в результате которых погибли мирные жители. Среди них был ребенок.