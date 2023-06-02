Остались ли у россии ракеты для новых атак на Киев? Эксклюзивный прогноз разведки

Андрей Юсов прокомментировал "Телеграфу" логику массированных ударов рф по столице

Май и начало июня стали по-настоящему "взрывными" для киевлян и жителей области — почти каждую ночь оккупанты атакуют столицу ракетами и дронами, нанося разрушения и убивая мирное население.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии "Телеграфу" прокомментировал повышение интенсивности ракетных обстрелов столицы и рассказал, есть ли у врага потенциал для новых воздушных атак.

"После провального зимнего ракетного террора, целью которого был подрыв энергосистемы Украины и по сути блекаут, несколько месяцев была пауза (массированных обстрелов не было — Авт.). Враг имел определенную возможность накопить ракетный потенциал, и, собственно, сейчас его использует. У рашистов еще есть возможности для производства ракет, но они ограничены. Конечно, речь не идет о восстановлении того потенциала, который был израсходован в ходе полномасштабного вторжения в Украину, но определенное количество они еще могут производить", — говорит представитель ГУР.

По словам Юсова, кремль усилил удары по украинской столице по ряду причин. Одна из них — это психологический эффект и попытка деморализовать украинское общество (посеять панику, спровоцировать какие-то внутренние разногласия внутри Украины), "возможно, повлиять на военно-политическое руководство с целью пересмотра позиций, касающихся деоккупации всех украинских территорий".

"Конечно, на идеологическом уровне Киев остается ключевым символом сопротивления российской агрессии, городом, который не удалось покорить, который отогнал от себя новейшую орду. Городом, который не то что с цветами, а с оружием в руках встретил оккупантов и продолжает вести борьбу. Также есть попытки россии остановить (усложнить) подготовку к продолжению освобождения оккупированных территорий украинскими силами безопасности и обороны. Происходит изучение, истощение систем ПВО и охота на новейшие системы, которые передают нам наши партнеры по проукраинской коалиции. Конечно, охота на Patriot — одна из причин такой активности россии", — объясняет Андрей Юсов.

Напомним, что в последние недели российский враг почти каждую ночь атакует Украину с применением ракет и дронов-камикадзе. Так, в ночь на 1 июня оккупанты выпустили по Киеву 10 ракет типа "Искандер". Из них 7 были баллистическими, а 3 – крылатыми. Силы ПВО сбили все российские ракеты. Обломки рухнули в трех районах столицы. Предварительно было известно о 10 пострадавших.

Как сообщалось, в Деснянском районе столицы из-за падения обломков погибли три человека: ребенок, мама и еще одна женщина. По предварительным данным, они направлялись к укрытию в поликлинике, которое было на момент атаки закрытым.

В ночь на 2 июня российские оккупанты в очередной раз произвели обстрел Киевщины. На этот раз они использовали для атаки одновременно дроны и ракеты. В Киеве объявлялась воздушная тревога, работала ПВО.