"От россиян можно ожидать чего угодно": у Зеленского оценили риск подрыва Киевской ГЭС

У Зеленского оценили риски теракта на Киевской ГЭС

После подрыва Каховской ГЭС российские пропагандисты предложили совершить аналогичный теракт на Киевской ГЭС, но в команде президента Украины Владимира Зеленского считают такие действия от оккупантов невозможными.

Как заявил в интервью "24 каналу" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, внешним воздействием уничтожить плотину под Киевом невозможно.

"Необходим внутренний подрыв. Впрочем, Вооруженные Силы достаточно доказали эффективность с точки зрения ПВО, в частности, что могут контролировать пространство над Киевским водохранилищем", — сказал он.

По словам Подоляка, в ВСУ при этом оценивают риски, так как Киев и область подвергаются атакам едва ли не каждую ночь.

"От россиян можно ожидать чего угодно, но не нужно увлекаться апокалиптическими сценариями и держать себя в таком состоянии… Силы ПВО достаточно эффективны", — добавил он.

Также представитель ОПУ подчеркнул, что россияне бессознательны относительно происходящего.

"Они не понимают последствий того, что делают. Или, напротив, понимают, поэтому максимально жестко уничтожают гражданскую инфраструктуру. Однако некоторые предохранители есть и у ВСУ, и у ПВО Украины относительно того, чтобы хранить в неприкосновенности критические объекты. Не только киевские, в частности, Киевское водохранилище", — завершил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что подрыв Каховской ГЭС отрезал Кинбурнскую косу от материка.