Зеленский уволил главу Гостомеля: при нем "загадочно" пропадали деньги на восстановление поселка (видео)

В Гостомеле зафиксировали факт хищения минимум 5 миллионов гривен чиновниками

Главу Гостомельской поселковой военной администрации Сергея Борисюка уволили после того, как журналисты уличили его в хищении средств, выделенных на восстановление поселка.

Указ об увольнении чиновника 8 июня подписал президент Украины Владимир Зеленский. При этом официальных версий о причинах увольнения пока не звучало.

Должность Борисюка занял Сергей Смаль, о чем говорится в другом указе.

Борисюк лишился должности спустя 3 дня после того, как было опубликовано расследование Bihus.Info "Дикое восстановление". В нем журналисты рассказали о том, как Гостомельская ПВА переводила на счета подставных ФЛП и компаний миллионы гривен. В договорах с ними было указано, что они якобы занимались восстановлением поселка после боевых действий.

В расследовании фигурируют не менее 11 подозрительных ФЛП и фирм. В частности, по такой схеме деньги получали житель временно оккупированного Донецка, пенсионерка из Николаева и беглый священник из Ровенщины.

В Гостомельской ПВА в то же время завили, что не разбирались с тем, кому платят, так как хотели как можно быстрее восстановить поселок. Там же говорили, что в их обязанности не входит проверка подрядчиков.

Интересно, что после обнародования расследования с государственного портала была удалена вся информация о платежах из местного бюджета.

Также в ситуации разбирается БЭБ. Там начали расследование в отношении властей Гостомеля. Их подозревают в хищении минимум 5 миллионов гривен.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина хочет восстановить самолет "Мрия", который был уничтожен оккупантами в Гостомеле.