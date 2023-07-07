В Киеве внезапно объявили учениях для гражданских: кого зовут и что надо делать

Занятия будут проводить в сформированных учебных группах по нескольким направлениям

Киеве начата регистрация всех желающих для бесплатных однодневных учений по подготовке к национальному сопротивлению.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

По словам заместителя директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Михаила Щербины, занятия будут проводить в сформированных учебных группах по нескольким направлениям. В частности:

основы минно-взрывной безопасности: правила обращения с взрывоопасными предметами;

стрелковая подготовка: как обращаться с огнестрельным оружием;

защита от оружия массового поражения действия в условиях радиационного и химического загрязнения.

Проводить обучение будут работники Департамента муниципальной безопасности КГГА и волонтеры, имеющие достаточный уровень подготовки. Для удобства обучения будут проходить в рабочие и выходные дни.

"Чем больше людей пройдет хотя бы начальную, базовую подготовку действий в условиях военной агрессии, тем более устойчивыми и осведомленными они будут становиться, и меньше среди нас будет потерь. Потому что подготовлен – значит защищен", – отметил Михаил Щербина.

Желающие пройти обучение по подготовке к национальному сопротивлению должны заполнить регистрационную форму, перейдя по ссылке.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Запорожье провели масштабные учения на случай теракта на ЗАЭС.