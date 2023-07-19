Умер при загадочных обстоятельствах: полиция расследует смерть военного в больнице Киева

Мужчина был переведен в реанимацию и на следующий день он умер

В одной из больниц Соломенского района Киева умер 31-летний военнослужащий, который несколько недель проходил лечение.

Об этом в среду, 19 июля, сообщает пресс-служба Полиции Киева.

Так, 16 июля друг умершего, который проходил вместе с ним лечение в одной палате, заметил его на улице на территории больницы в неадекватном состоянии. Об этом мужчина сказал охране медучреждения.

"Сотрудники муниципальной охраны вместе с медиками доставили пострадавшего в палату, позже мужчина был переведен в реанимацию. На следующий день, 17 июля, врачи констатировали смерть военнослужащего", — говорится в сообщении.

После смерти военнослужащего, на место прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители опросили сотрудников больницы и охранников, а также изъяли видео с бодикамер работников охраны и записи с камер внешнего видеонаблюдения. Вместе с тем криминалисты осмотрели бомбоубежище, в которое тем вечером заходил военный.

По данному факту начато два уголовных производства:

по ч. 1 ст. 115 УК – умышленное убийство;

по ч. 1 ст. 140 УКУ – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником.

Окончательная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Одессе военный сообщил в полицию о смерти своей жены и сына. Он нашел их мертвыми в собственной квартире. Следов насильственной смерти на их телах, предварительно, не обнаружено.