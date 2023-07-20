В Киеве райадминистрация выделяет 400 тыс. долларов на укрытие на Закарпатье, прокуратура начала проверку

В столице разразился громкий тендерный скандал, "Телеграф" выяснял подробности

В Киеве вспыхнул новый скандал, связанный с не обязательными расходами во время войны и злоупотреблениями с использованием бюджетных средств.

Так, депутат Киевсовета Леонид Емец, возглавляющий комиссию по проверке укрытий в Киеве, сообщил, что Шевченковская РГА столицы планирует капитальный ремонт КП "Детский оздоровительный лагерь "Зачарована долина" на Закарпатье. Туда войдут ремонт помещений, бассейнов и благоустройство территории за 400 тысяч долларов.

"Шевченковская РГА делает укрытие в селе Осий Хустского района Закарпатской области. Стоимостью — 400 тысяч долларов США. Это не шутка. За деньги киевлян делают укрытие в единой области Украины, где еще ничего ни разу не прилетало. Согласно данным Prozorro, за средства киевлян будет построено укрытие на 140 человек… Проектная стоимость строительства 14 миллионов гривен, именно такая стоимость отражена в проектных расчетах, договор на проектирование за 360 тысяч гривен уже подписан", — написал депутат на своей странице в Facebook.

Источник - Prozorro

Также Емец добавил, что до этого в лагере уже сделали ремонт на 7,3 млн гривен и, "судя по смете и стоимости работ, делали по-богатому — двери по 22 тысячи гривен, кондиционеры по 160 тысяч, душевые кабины по 32 тысячи, и судя по стоимости унитазов, это был Villeroy&Boch и так далее".

"Кроме этого в мае туда купили люксовый микроавтобус за 2 миллиона Hyundai Staria в топовой комплектации Business+ с кучей классных фишек — кожаный салон, звук Bose и красивая подсветка салона, — продолжает избранник. — Я честно, не понимаю, как можно делать укрытие за 14 млн на Закарпатье, когда в Киеве их не хватает. Это примерно 14 укрытий можно отремонтировать".

Hyundai Staria. Фото - Facebook Леонида Емца

Смета тендера

Реакция правоохранителей

Пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец в среду, 19 июля, сообщила Укринформу, что 14 млн грн на строительство укрытия для "Зачарованой долины" на Закарпатье еще не выделили. В то же время правоохранители в рамках уголовного производства исследуют закупки лагеря на 7 млн грн.

Максимец уточнила, что Шевченковская окружная прокуратура города Киева в рамках уголовного производства проверяет факт возможной растраты бюджетных средств должностными лицами Шевченковской РГА при проведении публичной закупки работ по ремонту детского лагеря.

По этому факту еще 11 мая 2023 г. окружная прокуратура возбудила уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) Уголовного кодекса Украины.

По словам Максимец, при мониторинге сайта электронной системы публичных закупок "Prozorro" прокуроры установили, что 28 ноября 2022 г. Управление градостроительства, архитектуры и землепользования Шевченковской РГА по результатам публичной закупки "Капитальный ремонт КП Детский оздоровительный лагерь "Зачарована долина" заключило договор о закупке работ с победителем процедуры публичной закупки на сумму более 7 млн гривен.

Речь идет именно о ремонте помещений, бассейнов и благоустройстве территории детского лагеря в Хустском районе.

С 28 по 30 декабря 2022 г. в качестве частичной оплаты по договору указанное Управление Шевченковской РГА перечислило на счета подрядчика 5,8 млн гривен.

Правоохранители усматривают в закупках завышение цен на строительные материалы и работы, что указывает на возможные факты растраты и завладения бюджетными средствами со стороны должностных лиц управления Шевченковской РГА и руководителей подрядной организации.

Кроме того, проведение частичных расчетов по договору в конце 2022 года – только через месяц после подписания договора – с учетом значительных объемов работ, предоставляет правоохранителям обоснованные основания считать, что акты выполненных работ были подписаны и расчеты по ним были проведены до фактического выполнения таких работ, сообщила Максимец. Она также уточнила, что в настоящее время следственные действия по уголовному производству продолжаются.

Что известно о лагере "Зачарована долина"

По данным Департамента молодежи и спорта КГГА, до масштабного вторжения россии финансировали оздоровление детей в лагере ранее согласно двухлетней городской целевой программе. В большинстве своем программа охватывала детей льготных категорий. Подчиняется база отдыха непосредственно Шевченковской РГА в Киеве.

Вид лагеря "Зачарована долина". Фото - zakarpattya24.com

Лагерь находится в 600 км от Киева

Коммунальное предприятие возглавляет Михаил Сенина. Как сообщает аналитическая платформа clarity-project.info, ранее директор лагеря числился как ФЛП и был членом местного отделения "Европейской солидарности".

Источник — clarity-project.info

В одном из отчетов Гражданской сети "Опора" даже есть упоминание о партийной активности этого функционера. В 2019 году на президентских выборах он являлся секретарем ОИК №69 от кандидата в президенты Петра Порошенко.

Источник — "Опора"

Согласно информации аналитической платформы YouControl, жена Сенины – Марина Марценюк – занимается бизнесом. Ей принадлежит 33% в компании "Туристско-оздоровительный комплекс "Каменка". Она указана как руководительница ООО и подписант.

Размер уставного капитала фирмы составляет 100 000 грн. Основной вид работы компании — "Деятельность санаторно-курортных заведений".

А среди других видов деятельности ООО есть интересные вещи: строительство зданий, посредничество в торговле, оптовая торговля топливом, деятельность кафе, баров, деятельность грузового транспорта, перевозок, организация путешествий, рекреация.

Источник — YouControl

YouControl

Примечательно, что, по информации той же YouControl, Марценюк возглавляла упомянутую выше ОИК №69 на прошлых президентских выборах.

Еще кое-что о кадрах Шевченковской РГА

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил новым руководителем Шевченковской РГА Александра Поповцева в феврале 2022 года. О Поповцеве в СМИ сообщалось, что до назначения руководителем райгосадминистрации он занимался бизнесом. Ранее возглавляемая им компания "Барс Украина" активно работала на рынке диспетчеризации лифтов в Киеве.

Издание "Деловая столица" упоминало Поповцева в другом контексте: он якобы был бывшим менеджером Антона Дрепина — бизнес-партнера скандально известного нардепа от ОПЗЖ Вадима Столара. Дрепин вроде бы возглавлял его неформальную группу в Киевсовете предыдущего созыва. Причем назначение Поповцева якобы напрямую лоббировали народные депутаты от "слуг народа" Артем Дубнов и Анна Пуртова.

В апреле этого года вокруг Шевченковской РГА разгорался другой тендерный скандал на 100 млн грн. Кстати, он тоже был связан с укрытиями и детьми. Так, по подсчетам экономистов "Школы аналитиков", райгосадминистрация якобы отдала дорогие подряды на ремонт хранилищ в школах сомнительной фирме.

Совершенно логично, что некоторые тендерные кейсы Шевченковской РГА потому и попали в поле зрения прокуратуры.

Вместе с тем, как сообщал "Телеграф", 27 июня Кабинет министров объявил выговоры мэру Киева Виталию Кличко и главе Киевской городской военной администрации Сергею Попко за ненадлежащее состояние укрытий в столице и области.

Кроме Кличко и Попко выговоры объявили главам нескольких районных госадминистраций Киева. Также Кабмин поддержал распоряжение президента и уволил четырех глав районных администраций столицы.