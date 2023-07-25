Ночная атака "шахедов" на Киев: появились подробности от властей

К счастью, обошлось без прилетов

В ночь на 25 июля россия пыталась атаковать Киев ударными беспилотниками. Это была шестая атака оккупантов по столице с начала месяца.

Об этом сообщил глава КГВА Сергей Попко.

По его информации, враг направил на город иранские "шахеды".

"Тревога продолжалась 3 часа… Силами и средствами ПВО все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете в Киев.

По информации на эту минуту — в столице обошлось без жертв и разрушений (данные оперативного возведения уточняются, следите за возможными обновлениями).

Поблагодарите за безопасность бойцов противовоздушной обороны! Поддерживайте ВСУ каждый день! Помогайте приближать мир в Украине после нашей Победы!", — написал он.

Отметим, что также тревога ночью была объявлена и в других регионах Украины. К счастью, обошлось без прилетов и разрушений. Более детально о налете дронов на Украину сообщат в утренней сводке Воздушных сил Украины.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 24 июля оккупанты нанесли удар по Одесской области и едва не уничтожили шесть румынских речных суден на Дунае.