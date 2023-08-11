Киев обстреляли ракетами: в столице слышали серию взрывов (обновлено)
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Предварительно, был запуск "Кинжалов"
В Киеве утром 11 августа во время воздушной тревоги прогремела серия взрывов.
Об этом сообщают корреспонденты "Телеграфа".
Власти города просят жителей оставаться в укрытиях.
"Взрывы в городе. Находитесь в укрытиях!" — написал мэр столицы Виталий Кличко.
В то же время в КГВА подтвердили, что над столицей работает ПВО.
Мониторинговые паблики сообщали о запуске ракет "Кинжал".
Также в сети пишут, что звуки взрывов слышали жители Хмельницкой, Ивано-Франковской и Винницкой областей.
По состоянию на 10:15 мониторинговые паблики сообщили, что в небе над Украиной чисто.
UPD. По данным Кличко, обломки ракеты упали на территорию одной из детских больниц столицы.
"Пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы следуют на место", — написал он.
В то же время глава КГВА Сергей Попко отметил, что информация о разрушениях требует уточнения.
"По предварительной информации, в Оболонском районе, на территории детской больницы упало несколько обломков. Данные о пострадавших и разрушениях выясняются", — сказал он.
В 10:33 начались отбои воздушной тревоги после посадки МиГ.
11:00 Кроме обломков ракеты, упавших на территорию одной из детских больниц столицы, обнаружены еще два места падения в Оболонском районе На улице Богатырской повреждена крыша частного дома.
"Также на Оболони обнаружили обломок на открытой местности в одном из дачных кооперативов. Пострадавших нет", — рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
Ранее "Телеграф" писал о том, что во время обстрела Запорожья 10 августа оккупанты попали в детский лагерь в центре города ракетой "Искандер-К".