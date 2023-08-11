Киев обстреляли ракетами: в столице слышали серию взрывов (обновлено)

Предварительно, был запуск "Кинжалов"

В Киеве утром 11 августа во время воздушной тревоги прогремела серия взрывов.

Об этом сообщают корреспонденты "Телеграфа".

Власти города просят жителей оставаться в укрытиях.

"Взрывы в городе. Находитесь в укрытиях!" — написал мэр столицы Виталий Кличко.

В то же время в КГВА подтвердили, что над столицей работает ПВО.

Мониторинговые паблики сообщали о запуске ракет "Кинжал".

Также в сети пишут, что звуки взрывов слышали жители Хмельницкой, Ивано-Франковской и Винницкой областей.

По состоянию на 10:15 мониторинговые паблики сообщили, что в небе над Украиной чисто.

UPD. По данным Кличко, обломки ракеты упали на территорию одной из детских больниц столицы.

"Пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы следуют на место", — написал он.

В то же время глава КГВА Сергей Попко отметил, что информация о разрушениях требует уточнения.

"По предварительной информации, в Оболонском районе, на территории детской больницы упало несколько обломков. Данные о пострадавших и разрушениях выясняются", — сказал он.

В 10:33 начались отбои воздушной тревоги после посадки МиГ.

11:00 Кроме обломков ракеты, упавших на территорию одной из детских больниц столицы, обнаружены еще два места падения в Оболонском районе На улице Богатырской повреждена крыша частного дома.

"Также на Оболони обнаружили обломок на открытой местности в одном из дачных кооперативов. Пострадавших нет", — рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее "Телеграф" писал о том, что во время обстрела Запорожья 10 августа оккупанты попали в детский лагерь в центре города ракетой "Искандер-К".