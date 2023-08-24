Барьерный Киев: когда в столице будет удобно людям, что потеряли конечности из-за войны

Украинцам с инвалидностью тяжело передвигаться в текущей инфраструктуре

Еще в 2021 году в Украине было более 600 тыс. человек с инвалидностью, которые нуждаются в технических средствах реабилитации (ТЗР): протезов, инвалидных колясок, ходунков и медицинских кроватей. Для сравнения это население таких городов, как Николаев или Кривой Рог. В результате полномасштабного вторжения россии в Украину статистика ухудшилась — потеряли одну или несколько конечностей от 20 до 50 тысяч украинцев. И масштабы этой проблемы, к сожалению, продолжают расти.

Одной из основных причин ампутаций в начале конфликта были ранения, полученные в ходе артиллерийских и ракетных обстрелов. Сейчас многие получают травмы из-за подрывов на минах, которые были установлены вдоль линии фронта. А в местах, где идут основные бои, с ранениями, требующими ампутации конечностей, поступают 40-80% пациентов.

Реальность такова, что со временем людей на колясках будет гораздо больше. И удобный быт – это самое малое, что можно для них сделать. Отсюда вытекает важная проблема — высокие бордюры и разбитые дороги почти делают невозможным нормальное передвижение. Именно поэтому Телеграф решил разобраться с тем, когда государство планирует построить полноценное безбарьерное пространство и есть ли такое в планах вообще.

Каково реальное состояние инфраструктуры для маломобильного населения?

Как рассказал транспортный эксперт Александр Гречко, многие из наших людей не замечают, какая на самом деле ситуация с безбарьерностью. Большинство чувствует себя хорошо, поэтому не придают этому особого значения. Они привыкли к этим условиям и никогда не имели возможности сопоставить их с другими. Однако в существующей инфраструктуре действительно много недостатков.

"Самые банальные недостатки Киева или других городов — огромное количество подземных переходов, которые абсолютно не оборудованы. Хотя в большинстве случаях подземный переход можно заменить наземным переходом. И это будет лучшее решение для того, чтобы маломобильные люди себя чувствовали свободно и безопасно. Поскольку они не будут нуждаться в чьей-то помощи, чтобы перейти улицу, спуститься по лестнице, тем более зимой вообще можно упасть с той лестницы, если ее кто-то не убрал.

Кроме того, подземные переходы — достаточно большие финансовые нагрузки для городских бюджетов. Ведь их нужно ремонтировать и обслуживать", — говорит специалист по транспортным вопросам в комментарии Телеграфу.

По мнению Александра Гречко, наши политики и чиновники все еще ориентированы на старые и советские подходы. Они делают преимущественно автомобильную инфраструктуру: чтобы были улицы непрерывного движения, широкие дороги и т.д. То есть загоняют людей в подземные переходы, несмотря на то, что это не удобно. Однако это очень ложный подход. Например, в европейских городах практически нет подземных переходов, за исключением тех, что построены для спуска в метро или вокзал.

"И это мы говорим только о подземных переходах. Но ведь понятно, что в Украине большое количество другой непригодной инфраструктуры. Например магазины, в которых не удобно находиться людям на колесных креслах, и до которых вообще сложно добраться. Столица имеет необходимость все это изменить, однако в основном власти выбирают дорогие дорожные проекты », — добавляет Гречко.

Если человек имеет протез нижней конечности, а тем более передвигается по тележке, то разбитые тротуары, высокие бордюры и крутая лестница будут вызывать трудности и чрезмерные нагрузки. А иногда полную невозможность преодолевать такие препятствия.

Кроме того, в пешеходных зонах необходимо разместить достаточное количество скамеек или создать места с ухоженной травой или покрытием, где можно отдохнуть. Некоторые ампутации конечностей могут вызвать усталость от длительного ношения протезов, поэтому важно предоставить возможность людям сесть или даже снять протез на время. Кстати, проблема с количеством рядов в столице постоянна.

Неудобства городского транспорта

Общественный транспорт пока тоже непригоден, из-за невозможности заехать в салон на коляске и уехать. А состояние и качество перевозки обычными маршрутками уже давно вызывает озабоченность у граждан.

"Большую долю наземного транспорта составляют маршрутные такси, которые абсолютно некомфортны. Городские советы особенно этим не беспокоятся и не пытаются существенно преодолеть проблему. А водители того общественного транспорта, который приспособлен для маломобильных людей, не всегда выполняют указанные правила.

К примеру, общественный транспорт не подъезжает к бордюрам близко. Соответственно, даже если у автобуса или троллейбуса низкий пол, но он не подъехал на достаточное расстояние до тротуара, то это нивелирует удобство людей. Поскольку нужно сначала сойти со ступени бордюры, а затем так же подняться на транспорт.

Конечно, лишь маломобильные люди смогут объяснить весь спектр недостатков. Хотя я периодически тоже отношусь к маломобильному человеку, поскольку у меня есть маленький ребенок. И даже с детской коляской часто возникают проблемы ", — отмечает один из основателей "Пассажиров Киева" Александр Гречко.

Делает ли что-то государство?

Еще в апреле 2021 года государство одобрило Национальную стратегию создания безбарьерного пространства на период до 2030 года. Правительство докладывает, что при войне реализация проекта продолжается. Так, уже определили программу мероприятий на 2023 и 2024. Среди планов: повышение информационной осведомленности, анализ и сбор информации об уровне проблемы, разработка мероприятий, разного рода культурные инициативы, доступность соответствующих электронных сервисов и т.д. Это безусловно важно, однако комплексного строительства правильной инфраструктуры и дорог пока не видно.

"Нельзя сказать, что власть вообще ничего не делает — определенные сдвиги есть. Иногда они заметны, а порой, конечно, можно делать лучше. Они точечные и несистемные. Под давлением общины можно увидеть, что устанавливаются пандусы для людей. И хоть очень постепенно, но видим и пешеходные переходы прилагаются наряду с подземными.

К примеру: в Киеве есть около 250 подземных переходов, которые нужно продублировать наземными. А чтобы сделать один наземный переход на станцию метро Университет, который начали строить, общине пришлось давить 4 года.

То есть темп есть, но он слишком низок. Учитывая финансирование других проектов и строительство определенной инфраструктуры, от которой можно отказаться. Я считаю, что необходимо было бы перенаправить эти средства на строительство инфраструктуры для маломобильных людей. К сожалению, это сейчас очень актуально", — говорит Александр Гречко.

Марш защитников Украины. 2019 год

Транспортный эксперт уверен, что государство делает недостаточно. Поэтому надеемся, что Украина достигнет безбарьерной среды не через десятилетия. Хотя, конечно, работы много, потому что во времена СССР особенно этим никто не волновался. Пока обществу нужно пытаться привлечь внимание к этой проблеме.

Телеграф обратился в КГГА, чтобы узнать, когда будет обеспечен хотя бы базовый доступ для всех граждан хотя бы в Киеве. Ведь эти процессы в столице продолжаются достаточно долго, а потребность в удобствах для маломобильного населения неотложна.

Как сообщили в государственной администрации — заказчиком строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов улично-дорожной сети выступает коммунальная корпорация "Киевавтодор". На это направляются денежные средства из общего фонда городского бюджета, а мониторинг проводится управителями объектов один раз в год.

Меры обеспечения безбарьерной среды для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения определены государственными строительными нормами и предусматриваются в обязательном порядке.

На текущий год уже есть некоторые обещания: запланировано проектирование и строительство светофорных объектов, предусматривающих дублирование подземных переходов по 49 адресам (ред. — это примерно 20% от общего количества подземных переходов). Из них в 2023 году планируется реализовать 9 адресов путем реконструкции автомобильных светофоров с достройкой пешеходных фаз. По словам генерального директора "Киевавтодор" Александра Федоренко, работа в этом направлении уже активизирована. Впрочем, действительно ли планы власти будут выполнены, станет известно позже.

В Департаменте транспортной инфраструктуры напоминают, что за этот год уже выполнено более 250 понижений бордюра на пешеходных переходах.