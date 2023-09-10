россия запустила десятки "шахедов" по Киеву: обломки упали в трех районах, повреждена многоэтажка (фото)

Известно об одном пострадавшем

В ночь на 10 сентября российские оккупанты совершили атаку беспилотными летательными аппаратами по Киеву. В результате происшествия в городе есть повреждения.

Предварительно захватчики использовали баражирующие боеприпасы типа "Shahed". Об этом сообищили в Telegram-канале Киевской городской военной администрации, ссылаясь на слова главы КМВА Сергея Попко.

"Дроны заходили в столицу группами и по разным направлениям. Силами ПВО удалось уничтожить более двух десятков вражеских БПЛА (точное количество и тип обнародуют Воздушные Силы). Обломки рухнули в нескольких районах столицы", — сказал он.

Также Сергей Попко добавил, что в Шевченковском районе Киева была повреждена квартира в многоэтажном доме. Большинство обломков упали на открытую, незастроенную территорию. В то же время зафиксирован еще раз других повреждений в столице.

"Повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередачи, дорожное покрытие. На данный момент известно об одном пострадавшем (без угрозы жизни)", — отметил глава КМВА.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что этой ночью падение обломков зафиксировано в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах столицы.

"В Подольском районе один пострадавший. Острая реакция на стресс. Медики оказывают помощь на месте", — написал мэр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 3 сентября российские оккупанты атаковали "Шахедами" Одесскую область. В сети сообщили о минимум двух мощных взрывах в городе Рени.