Провел технику оккупантов в окрестности Киева: сколько лет за решеткой проведет предатель (фото, видео)

Мужчина был осужден на длительный срок

В первые дни полномасштабного вторжения агент фсб на собственном авто "сопроводил" из Сумской области в окрестности Киева колонну вражеской техники. Благодаря действиям преступника на Киевщину прибыло более 100 единиц танков, бронетранспортеров и самоходных артеллирийских установок.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Злоумышленника удалось задержать и доказать его причастность к совершению госизмены.

На данный момент известно, что с первых дней вторжения росси на нашу территорию уроженец Сумщины работал на фсб и собирал разведданные о дислокации Сил обороны на территории области.

Кроме этого, он самолично "провел" из Сумской области на своем авто 128 единиц военной техники оккупантов в окрестности Киева. Среди нее — танки, самоходные артиллерийские установки и бронетранспортеры. Сообщается, что вышеупомянутая колонна вражеских войск за время войны была полностью уничтожена нашими защитниками.

Стоит отметить, что именно эта техника входила в состав "передовых" штурмовых подразделений войск рф, которые должны были атаковать столицу с северо-восточного направления. После этого предатель вернулся в Сумскую область и продолжил сотрудничать с фсб. Он собирал разведданные о дислокации и имеющемся вооружении Сил обороны на территории области.

Злоумышленника задержали предателя в 2022 году

Контрразведчики СБУ задержали предателя в 2022 году. У него был изъят мобильный телефон, которым он пользовался для "слива" данных с фсб. Как оказалось, мужчина обеспечивал "навигацию" военных колонн агрессора по кратчайшим путям в Киев.

На днях суд приговорил злоумышленника к 15 годам тюрьмы. Его осудили по статье "Госизмена".

Мужчину осудили по статье "Госизмена"

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что был задержан предатель, который в октябре навел "Искандер" на Харьков: что ему грозит. Киберспециалисты Службы безопасности задержали агента главного управления генштаба вооруженных сил россии (ГРУ), который скорректировал атаку рф на Харьков 6 октября.

Тогда россияне ударили по центру города ракетой "Искандер", погибли двое мирных жителей, среди которых 10-летний мальчик, десятки людей получили ранения.