Продавали на базарах и в ресторанах: в Киевской области дельцы наживались на еде для ВСУ

Злоумышленникам грозит длительно тюремное заключение

Правоохранители разоблачили должностных лиц одной из воинских частей Киевской области, которые "зарабатывали" деньги на сделках с продуктами для ВСУ. Преступная схема приносила миллионы гривен дохода организаторам.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР. Представитель одной из воинских частей в сговоре с бизнесменом выписывал "пустые" накладные на поставку продукции на миллионы гривен, которая фактически не поставлялась.

Фото с места задержания

Так, представитель воинской части в Киевской области в сговоре с частным предприятием выписывал "накладные" на поставку продукции на миллионы гривен, которая не поставлялась. Министерство обороны Украины, при этом, полностью осуществляло оплату продуктов питания.

В организованную группу входили военнослужащие и работники воинской части, которые рализовывали часть продуков в магазинах, ресторанах и на базарах. Все эти продукты были предназначены для ВСУ. Они забирали не менее 30% продуктов со склада, уменьшая соответственно суточные нормы пищевого обеспечения для военных.

Используя преступную схему злоумышленники присваивали себе наличные средства. На данный момент получены доказательства о присвоении не менее 5 миллионов гривен.

Фото с места проведения обысков

Должностным лицам воинской части и одному из бизнеменов сообщено о подозрении в завладении имущества путем злоупотребления служебным положением.Также им инкриминируют еще несколько статей.

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества. Во время санкционированных обысков у фигурантов были изъяты значительные суммы наличных денег.

Расследование по дпнному делу продолжается.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что СБУ сообщила о подозрении киевскому блогеру. Как сообщает пресс-центр СБУ, подозреваемый намеренно передвигался по улицам города в комендантский час и провоцировал конфликтные ситуации с военнослужащими ВСУ и правоохранителями.

Во время таких инцидентов блогер делал видеострим на собственной странице в Facebook, в котором оскорблял украинских защитников и фиксировал их геолокации на территории столицы.