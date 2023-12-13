Последствия удара по Киеву: поврежден морг, затоплен подземный переход (фото)

Продолжаются следственно-оперативные действия

В результате ночной ракетной атаки по Киеву в Днепровском районе был поврежден многоэтажный жилой дом. В столичной мэрии показали, как он сейчас выглядит и рассказали, что власти планируют делать с этим домом в ближайшее время.

Городской глава Киева Виталий Кличко осмотрел место происшествия и сообщил, что обломки баллистической ракеты упали во двор многоквартирного дома. В результате во дворе сгорели припаркованные автомобили, а также вылетели стекла в близлежащих домах и школе.

"Жителей поврежденного дома оперативно эвакуировали ночью. Продолжаются следственно-оперативные действия, после которых людям разрешат забрать необходимые вещи, а выбитые стекла коммунальщики затянут пленкой. После этого город начнет свою экспертизу – если несущие конструкции дома невредимы, мы оперативно восстановим жилье, чтобы жильцы как можно скорее вернулись в свои дома", — сказал мэр.

Если повреждения конструкций критичны, то в ближайшее время столичные власти будут рассматривать вариант капитального восстановления. Вместе с тем в восстановлении теперь нуждается и детский сад, который также пострадал от обстрелов.

Пока дом будут восстанавливать, жителям многоэтажки предоставят временное жилье. Сейчас на месте происшествия работает также пункт обогрева, который был развернут спасательной службой.

"Этой ночью обломки другой ракеты упали и на территорию одной из городских больниц в Днепровском районе. Поврежденное здание морга, а также незначительные повреждения получил корпус медучреждения", — добавил городской глава Киева.

Кличко подчеркнул, что в результате ночной атаки по столице пострадали 52 человека. Из них 20 госпитализированы, в том числе двое детей. 33 человека получили помощь медиков на месте, среди них — шестеро детей.

В пресс-службе ГСЧС Киева рассказали, что в Днепровском районе также произошло повреждение водопроводной сети. Это привело к затоплению подвала дома и подземного перехода месте происшествия сейчас работает 34 спасателя и 5 единиц техники.

Напомним, что на месте происшествия после ночного удара по Киеву побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он показал фотографии последствий атаки.