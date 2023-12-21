Без пожара не обошлось: чем для Киевщины обернулась атака "шахедов" (фото)

К счастью, никто не пострадал

В ночь на четверг, 21 декабря, во время массированного удара "шахедами" по Украине, в одном из районов Киевской области обломки сбитого беспилотника упали на территорию гражданского предприятия. В результате произошедшего возник масштабный пожар в складском помещении.

К ликвидации возгорания привлекалось 7 единиц техники и 36 спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевщины.

Известно, что обломки сбитого шахеда рухнули на территорию предприятия и повредили складское помещение, которое начало гореть. Общая плошадь возгорания составила более 1500 метров квадратных.

Ликвидация последствий падения обломков сбитого шахеда

Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате вражеской атаки было уничтожено складское здание, 2 легковых автомобиля и внедорожник. К счастью, никто из людей не пострадал.

Кроме этого, глава КОВА Руслан Кравченко сообщил о том, что обломки сбитого беспилотника повредили два складских помещения и 4-х этажное здание, которое располагалось рядом со складом — в строении повреждены стены и выбиты окна.

Также отмечается, что повреждены были восемь автомобилей.

Все ответственные службы продолжают работу по ликвидации и фиксации последствий ночного удара.

"Обращаемся к каждому жителю области — не игнорируйте сигнал воздушной тревоги. Относитесь к вопросу безопасности ответственно. Берегите себя и своих близких", — подчеркнул Кравченко.

Ликвидация последствий падения обломков сбитого шахеда

"Телеграф" сообщал о том, что ранее Киев оказался под ракетным ударом. В нескольких районах столицы возникли пожары. В результате произошедшего пострадало 53 человека, из них 6 детей. Ликвидацией последствий ночного удара по Киеву занимались все экстренные службы города.