При свете дня: как выглядит киевская многоэтажка, которую повредил "шахед" (эксклюзивные фото и видео)

К счастью, обошлось без погибших

В ночь на пятницу, 22 декабря, Киев пережил массированную атаку вражеских БПЛА, которые наделали беды в разных местах столицы. Больше всего разрушений зафиксировано в Соломенском, где "шахед" влетел прямо в квартиру жилого дома.

На месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который сделал эксклюзивные фото многоэтажки, поврежденной во время ночной атаки. На снимках видны ужасающие последствия вражеских действий и масштабы разрушений.

Как известно, вражеский БПЛА попал в многоэтажный дом, расположенный по улице Лобановского. В результате атаки на верхних этажах вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

Вследствие произошедшего в трех квартирах на 24-26 этажах частично разрушены стены и еще в трех выбиты окна.

Ян Доброносов, "Телеграф"

По предварительным данным, есть двое пострадавших. У людей были диагностированы ушибы мягких тканей и резаные раны. Один из пострадавших был госпитализирован.

Ян Доброносов, "Телеграф"

Также стало известно о том, что "шахед" влетел в квартиру журналиста "Факты.Спорт" и ведущего телемарафона национальных новостей Андрея Ковальского. Мужчина и его семья выжили, однако их квартира очень сильно повреждена. Ковальский впоследствии уточнил, что пожар ликвидировали, но все остальное имущество было уничтожено — от окон до телевизора.

В свою очередь начальник Киевской областной военной администрации (КОВА) Руслан Кравченко сообщил, что силы ПВО активно работали по вражеским дронам. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано.

В то же время в одном из районов области, в результате падения обломков БПЛА повреждены три частных дома. В одном из недостроенных домов произошел пожар, который оперативно ликвидировали. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что во время ночной атаки на Киев дроны натворили беды в трех районах столицы (фото). Отмечается, что враг пытался поразить инфраструктуру города и жилых домов.

По предварительным данным, есть двое пострадавших с ушибами мягких тканей и резаными ранами, один из них госпитализирован.