Кусок ДВП и платы: найдены обломки беспилотника, который повредил многоэтажку в Киеве (фото)

По факту атаки на Киев беспилотниками начато досудебное расследование

В пятницу, 22 декабря, в Соломенском районе Киева были обнаружены обломки вражеского БПЛА, который повредил многоэтажный жилой дом во время атаки на столицу. Беспилотник разлетелся на несколько частей.

О находке сообщили в киевском Телеграм-канале "Правый берег Киев". Какими именно дронами атаковали столицу предстоит установить следствию.

Как известно, части вражеского БПЛА попали в многоэтажный дом, расположенный по улице Лобановского в Соломенском районе Киева. В результате атаки на верхних этажах вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

Вследствие произошедшего в трех квартирах на 25 — 27 этажах частично разрушены стены, в которых зияют огромные дыры, и еще в трех выбиты окна.

Часть вражеского беспилотника

Стоит отметить, что к одной из деталей беспилотника прикручена часть материала, внешне напоминающего ДВП. Скорее всего — это обугленная часть толкающего винта, который изготавливают из дерева. Также среди обломков видны платы и элементы корпуса.

Часть вражеского беспилотника

В свою очередь начальник Киевской областной военной администрации (КОВА) Руслан Кравченко сообщил, что силы ПВО активно работали по вражеским дронам.

Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано.

Часть вражеского беспилотника

Стоит отметить, что на местах падения обломков в Соломенском районе столицы фиксируются действительно значительные разрушения, а пострадавшие квартиры стали непригодными для жизни.

На местах продолжают работу экстренные службы и следственно-оперативные группы. Начато досудебное расследование.

Разрушения на месте падения обломков

Разрушения на месте падения обломков

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что во время ночной атаки на Киев дроны натворили беды в трех районах столицы (фото). Отмечается, что враг пытался поразить инфраструктуру города и жилых домов.

По предварительным данным, есть двое пострадавших с ушибами мягких тканей и резаными ранами, один из них госпитализирован.