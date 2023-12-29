В Киеве во время тревоги сильно подскочили цены на такси: сколько просят

Спрос на такси повышенный

Рано утром в пятницу, 29 декабря, Россия совершила самую массовую атаку на Украину с начала полномасштабного вторжения, атаковав, в частности, и Киев. После 15 часов, оккупанты снова запустили ракеты по Украине, тарифы на поездки в такси во время воздушной тревоги резко подскочили.

Чтобы добраться с левого на правый берег в Киеве нужно отдать почти тысячу гривен. При этом в приложениях такси сообщается, что у водителей сейчас высокая загруженность, спрос больше, чем обычно.

Один из комментаторов отметил, что программы всех такси настроены на количество авто в районе. Чем меньше авто в секторе, тем выше стоимость.

"С другой стороны, водители такси могут также не ездить в воздушную тревогу", — добавил он.

Напомним, российские террористы этой ночью выпустили по территории Украины 158 ракет и дронов-камикадзе в ночь на 29 декабря. Защитникам украинского неба удалось сбить 114 враждебных целей. Командующий ПС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что это была самая массовая воздушная атака с начала полномасштабного вторжения РФ.

Ранее мы писали, что корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов пообщался с 18-летним жителем Киева, который стал свидетелем вражеской ракетной атаки на столицу. Парень рассказал, что вместе с братом видел, как летели три ракеты, а затем произошел взрыв.