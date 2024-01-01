Впервые в мире: в Киеве выстроили сооружения физической защиты энергообъектов

В столице предприняли все возможные меры, которые могут уберечь критическую инфраструктуру города от вражеских атак и разрушений

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко подвел итоги минувшего 2023 года. Как оказалось, за прошлый год враг делал все возможное, чтобы разрушить критическую инфраструктуру Киева.

К счастью властям удалось предпринять все необходимые меры для того, чтобы подготовить комплекс мер по защите критической инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе КМВА.

Так, в результате ракетных ударов и атак дронов было повреждено 63% энергетических объектов города. Весь теплый период года тысячи специалистов работали 24/7, чтобы подготовить "побитую" энергосистему к нынешнему отопительному сезону.

Специалистам, в конечном итоге, удалось достичь невероятных результатов:

- магистральные сети подготовлены для передачи увеличенных объемов электроэнергии;

- впервые в мире были выстроены сооружения физической защиты энергообъектов;

- также впервые в мире были подготовлены схемы резервного питания и варианты преодоления возможных последствий;

- более 150 киевских бюветов оборудованы генераторами для обеспечения водоснабжения в кризисных ситуациях;

- город закупил 23 мобильные котельные, которые работают на дизельном топливе.

Кроме этого сообщается о том, что Киев получил существенную помощь от зарубежных партнеров — энергетическое оборудование и трубопроводы теплосетей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что во время массированного ракетного обстрела российскими оккупантами территории Украины в пятницу, 29 декабря, мобильная огневая группа гвардейцев 27-й Печерской бригады сбила вражескую крылатую ракету. Это произошло в Киевской области.