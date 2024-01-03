На Киевщине во время ракетный атаки в укрытии родился ребенок: подробности

Жизнь продолжается даже несмотря на регулярные атаки со стороны россиян

Во вторника, 2 января, во время массированной ракетной атаки россиян на Киев и область, в бомбоубежище больницы в Боярке на свет появился мальчик. К счастью, ребенок и мама находились в момент опасности под наблюдением квалифицированных врачей и роды прошли успешно.

Об этом на своей официальной странице в Фейсбук сообщил председатель КОВА Руслан Кравченко. Малышу и его маме чиновник пожелал здоровья, а также расти и взрослеть в мирной стране.

Так, во время ракетной атаки, произошедшей 2 января, в укрытии родильного отделения больницы интенсивного лечения города Боярка родился ребенок. Как оказалось, на свет появился мальчик весом 3500 граммов.

"Украина и украинцы выстоят, как бы российский оккупант не пытался нас уничтожить", — отметил председатель КОВА.

Ребенок родился в укрытии родильного отделения одной из больниц города Боярка прямо во время того, как враг атаковал Киевщину дронами и ракетами. К счастью, с мамой и малышом все хорошо.

Стоит отметить, что воздушная тревога 2 января суммарно продолжалась около 6 часов.

Атаковать столицу о область враг начал ударными дронами, а за ними выпустил крылатые ракеты Х-101/Х555Х-55 с 16 бортов Ту-95МС. Одновременно с заходом ракет на Киев более десяти самолетов Миг-31К запустили по столице аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Роды произошли в убежище больницы в Боярке

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве детей погибшего украинского воина не пустили в укрытие из-за собаки и они едва не погибли под обломками вражеской ракеты.

Так, во время воздушной тревоги, 11-летняя девочка и 12-летний мальчик пытались попасть в укрытие в одной из школ в Святошинском районе города Киева, но их не впустил охранник, который заметил у детей собаку. Подросткам пришлось экстренно искать другое укрытие. Во время того, когда они бежали в безопасное место, буквално над их головами взорвалась вражеская ракета.

По данному факту Святошинская окружная прокуратура начала досудебное расследование. Делом занимаются следователи.