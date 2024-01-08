В Киеве людей не пустили в подземный паркинг во время тревоги: реакция соцсетей (видео)

Охранник оставил людей в реальной опасности

В понедельник, 8 января, охранник киевского бизнес-центра Lake Plaza, расположенного в Оболонском районе Киева, во время утреннего массированного обстрела Украины не впустил людей на территорию подземного паркинга. Мужчина вел себя агрессивно и не обращал внимание на просьбы о помощи сос тороны испуганных людей.

Об этом сообщили очевидцы в Телеграм-канале "Киев.Главное". Пользователи соцсетей возмущены столь хамским поведением охранника и предлагают сажать в тюрьму за подобные поступки.

Так, охрана бизнес-центра Lake Plaza отказалась пускать людей на территорию подземного паркинга во время вражеского обстрела Украины. Люди утверждали, что на парковке есть свободные места и просили их впустить, однако охрана была непреклонна — шлагбаум так и не подняли.

Lake Plaza

Стот отметить, что охранник вел себя достаточно дерзко и разговаривал с людьми на повышенных тонах. Он кричал, что паркинг полностью занят и никого пускать он не собирается.

Мужчина отказался предоставить людям укрытие в тот момент, когда враг наносил ракетные удары по территории нашей страны. Растерянные люди находились в реальной опасности и не знали, что им делать.

Неприятный инцидент произошел в Lake Plaza

Поступок охранника возмутил пользователей соцсетей и люди начали писать о том, что на место необходимо было вызывать полицию, а мужчине-охраннику пожелали оказаться в тюрьме за то, что он оставил людей в реальной опасности:

Напомним, вражеская ракетная атака 2 января стала одной из самых больших атак с начала широкомасштабного вторжения России. В тот день оккупанты запустили 35 "шахедов" и по меньшей мере 70 крылатых ракет.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что массированный ракетный удар на новогодние праздники, когда террористы выпустили по Украине сотни ракет и ударных дронов, можно сравнить по мощности с применением тактического ядерного оружия. По крайней мере, одного из его видов.