Через мгновение потеряли все. Как приходят в себя жители дома в Киеве, куда попала вражеская ракета (фоторепортаж)

Жители разрушенного дома в Киеве поддерживают друг друга

Ракетный удар 2 января 2024 стал одной из крупнейших атак с начала широкомасштабного вторжения РФ. В тот день враг запустил по Украине 35 "шахедов" и около 100 крылатых ракет. При этом Киев стал самым главным направлением удара российских окупантов.

Особо страшные последствия ракетного удара можно заметить в Соломенском районе столицы. От жилого дома, в который попал смертоносный снаряд, не осталось живого места. Тем временем на месте трагедии завершается разбор завалов.

"Телеграф" решил узнать, как выглядит жилое здание спустя неделю после атаки врага.

Некоторые окна забили фанерой и пленкой

На Соломенке волонтеры и просто неравнодушные люди почти расчистили все, что осталось от последствий попадания. Спасатели рисковали жизнью и работали непрерывно, разыскивая пострадавших.

Живущий рядом с поврежденным домом киевлянин Владимир вспоминает: как только произошел прилет ракеты – увидел огонь и услышал громкий грохот. А потом пламя быстро охватило большую часть дома. Тогда понял, что идти в укрытие уже поздно.

В одной из квартир жили его родные – племянник с женой. Они уцелели просто чудом.

– Дом простоял 40 лет, я сам его строил. Сложно смотреть на то, что от него осталось. Восстанавливать, думаю, не будут. По крайней мере, в той части, где было самое сильное пламя — все выгорело дотла. Жить здесь невозможно, ведь кроме разрушений отсутствуют газ, отопление и водоснабжение. В каждой квартире без исключения окна выбиты или треснуты, говорит мужчина.

Владимир вместе с племянником.

Поэтому все разъехались кто куда: к родственникам, друзьям или просто знакомым.

— Самое страшное для нас началось на следующий день после взрыва. Когда начали разбирать самые большие завалы, доставать людей. По сравнению с тем, что здесь действовало 3 января, сейчас все выглядит довольно хорошо, — говорит еще один мужчина, ставший свидетелем прилета.

Эта елка – молчаливый памятник тем, кто ушел из жизни буквально после Нового года.

Жители разрушенного дома, которые остались без крыши над головой

Как рассказывают члены еще одной семьи, их квартира чудом не сгорела. А от соседской квартиры на том же этаже осталось пепелище.

– Нам просто повезло. А там дальше – разве с фонариком ходить. Даже не на что смотреть, потому что ничего нет. Вот лестница начала разрушаться. Надо смотреть под ноги. Мы здесь ходим с первого дня, но это опасно, – говорит женщина.

Ступеньки и лестницы продолжают обрушиваться

В подъезде осталось колесное кресло

Жители дома, все еще забирающие вещи из разрушенных домов, вспоминают погибших соседей и делятся воспоминаниями о том, какими они были при жизни.

На улице тоже сгорело очень много машин. Однако, по словам жителей дома, это не самая большая проблема.

– А кто поможет хотя бы окна поставить? Были только волонтеры, однако они уже уехали. Власть что-нибудь выплатит, несколько тысяч и все, — жалуются соседи.

Эти машины сгорели от обломков и огня

Напомним, по последним данным, ракетный удар по дому привел к гибели двух человек и ранения по меньшей мере 49. Также из здания извлечено до сотни домашних животных.