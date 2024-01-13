Плакали все: в сети показали трогательное видео спасения попугаев после удара по многоэтажке в Киеве 2 января

Женщина с семьей временно проживает в квартире, которую им предоставили неравнодушные киевляне

Жительница столичной многоэтажки в Соломенском районе Киева, который пострадал во время массированной вражеской атаки на столицу 2 января, до сих пор не верит, что спасателям удалос вынести из горящей квартиры всех ее домашних животных. Женщина со слезами на глазах вспоимнает тот страшны день.

К счастью, всей ее семье удалось выжить. Об этой истории рассказали журналисты "Суспильного" в своем сюжете.

Так, во время обстрела женщина находилась вместе с дочерью дома. Ее муж с братом в этот момент были на работе. Женщина говорит, что услышала звук взрыва и почувствовала резки холод, а затем квартира наполнилась едким дымом. Женщину с ребенком вывели на улицу спасатели, оторые спасли им жизни.

Как оказалось, в квартире на 9 этаже осталась клетка с попугаями, морская свинка и котенок. Бойцы ГСЧС позаботились о животных и также вынесли их из горящей квартиры.

Когда женщина увидела своих питомцев, то не смогла сдержать эмоций и расплакалась. И даже мужественные спасатели признались журналистам, что у них на глаза навернулись слезы.

Пернатые приходят в себя

Спасенные попугаи разговаривают, однако после пережитого стресса, они замолчали на несколько дней. Сейчас пернатые приходят в себя и начинают восстанавливаться.

Интересно, что самка попугая по имени Жакуся живет в семье уже 19 лет — ее владельцы купили на второй год после свадьбы. Кузя появился в семье спустя несколько лет.

На данный момент семья с питомцами — попугаями, морской свинкой и котенком — живет в квартире, которую им предоставили неравнодушные киевляне.

Напомним, что воздушная тревога 2 января суммарно продолжалась около 6 часов. Атаковать столицу враг начал ударными дронами, а за ними выпустил крылатые ракеты Х-101/Х555Х-55 с 16 бортов Ту-95МС.Одновременно с заходом ракет на Киев более десяти самолетов Миг-31К запустили по столице аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киевской области появился свой Хатико, который ежедневно пробегает более 70 километров за рейсовым автобусов в поисках своих спасителей, которые были вынуждены покинуть город. На данный момент животному пытаются найти дом и любящих хозяев.