Премьера тизера: "Терминал" с Марго Робби

Да, у этой блондинки работы выше крыше. И вот еще один проект с ее участием — загадочный «Терминал» (и нет, к фильму Спилберга с Томом Хэнксом он отношения не имеет).

Вот этот короткий тизер почти ничего не говорит о сюжете, зато выглядит довольно тревожно, зловеще и интригующе, пишет Digital Spy.

Триллер, поставленный Воном Стейном, следует за двумя убийцами, у которых есть жуткое задание, смертельно больным учителем, загадочным дворником и официанткой, которая ведет двойную жизнь. В какой-то момент судьбы героев пересекаются, что влечет за собой «убийственные последствия».

Помимо Робби в фильме заняты Саймон Пегг, Майк Майерс, Макс Айронс и Декстер Флетчер. Релиз в США намечен на 11 мая.