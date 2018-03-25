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Премьера тизера: "Терминал" с Марго Робби

Премьера тизера: "Терминал" с Марго Робби
05:02 Сегодня Телеграф
okino.ua
Фото:okino.ua

Короткий тизер почти ничего не говорит о сюжете, зато выглядит довольно тревожно, зловеще и интригующе.

Да, у этой блондинки работы выше крыше. И вот еще один проект с ее участием — загадочный «Терминал» (и нет, к фильму Спилберга с Томом Хэнксом он отношения не имеет).

Вот этот короткий тизер почти ничего не говорит о сюжете, зато выглядит довольно тревожно, зловеще и интригующе, пишет Digital Spy.

Триллер, поставленный Воном Стейном, следует за двумя убийцами, у которых есть жуткое задание, смертельно больным учителем, загадочным дворником и официанткой, которая ведет двойную жизнь. В какой-то момент судьбы героев пересекаются, что влечет за собой «убийственные последствия».

Помимо Робби в фильме заняты Саймон Пегг, Майк Майерс, Макс Айронс и Декстер Флетчер. Релиз в США намечен на 11 мая.

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Марго Робби, Премьера тизера, Терминал.
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