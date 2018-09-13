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В украинский прокат выходит фильм "Тайна дома игрушек"

Тайна дома игрушек
09:31 Сегодня Телеграф
Фото: kinoafisha.ua

В украинский прокат 13 сентября вышел фильм "Тайна дома игрушек", от режиссеров Гэри Вана.

Приключения забавных фарфоровых игрушек, которые живут своей увлекательной тайной жизнью, пока их не видят другие.

Фарфоровые игрушки окунуться в магический мир тайн, где их подстерегает опасность, ведь они все такие хрупкие!

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