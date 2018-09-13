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В украинский прокат выходит фильм "Нас не догнать"

Нас не догнать
09:01 Сегодня Телеграф
Фото: kinoafisha.ua

В украинский прокат 13 сентября вышел фильм "Нас не догнать", от режиссеров Мари Монжы.

В центре сюжета - приключения любовников-авантюристов в мире нелегальных парижских казино.

Интересные факты о фильме "Нас не догнать":

- Это полнометражный кинодебют для режиссера Мари Монж, ранее выступившей в роли сценариста и автора короткометражных фильмов.

- Киноработу позитивно оценили зрители и кинокритики в рамках показа в секции "Двухнедельник режиссеров" на Каннском кинофестивале в 2018 году.

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