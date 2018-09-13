В украинский прокат выходит фильм "Нас не догнать"

В центре сюжета - приключения любовников-авантюристов в мире нелегальных парижских казино.

Интересные факты о фильме "Нас не догнать":

- Это полнометражный кинодебют для режиссера Мари Монж, ранее выступившей в роли сценариста и автора короткометражных фильмов.

- Киноработу позитивно оценили зрители и кинокритики в рамках показа в секции "Двухнедельник режиссеров" на Каннском кинофестивале в 2018 году.