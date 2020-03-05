В украинский прокат выходит фильм "Горячие мамочки"

В украинский прокат 5 марта выходит фильм "Горячие мамочки" режиссера Аксель Лафона.

Три подруги средних лет отправляются в отпуск на юг Франции. Там они поддаются обольщению и заводят романы с молодыми парнями.

Мари-Жозе Кроз, Виржини Ледуайен, Аксель Лафон, Реми Педевилья, Флоранс Томассен.