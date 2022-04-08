Россияне расстреляли из "Града" лодку со спасающимися из оккупации украинцами в Каховском водохранилище: подробности

Россияне расстреляли ракетами лодку с мирными украинцами в Каховском водохранилище

Российские оккупанты продолжают совершать военные преступления на территории Украины и в минувший четверг в Каховском водохранилище расстреляли из "градов" лодку для эвакуации людей с оккупированной части Херсонской области, в результате чего погибли трое мирных жителей, среди которых – 13-летний ребенок.

Об этом сообщил в четверг, 7 апреля, поздно вечером на своей странице в соцсети Фейсбук глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Сегодня (7 апреля – ред.), примерно в 10 утра, орки на берегу Каховского водохранилища возле базы отдыха "Світанок" в Марьянском Криворожского района расстреляли лодочку, которая плыла со стороны Первомаевки Херсонской области для того, чтобы эвакуировать людей с оккупированной части Херсонской области. Расстреляли на воде "Градами". На расстоянии 70-ти метров от берега", – сказал он в своем видеообращении.

По словам Вилкула, в лодке было 14 человек: трое детей и 11 взрослых.

"Двое взрослых мужчин и женщина погибли сразу. Ребенок 13-ти лет умер немного позже. Семь человек в больнице и двое пропали без вести. Это был седьмой рейс этой лодки. Подонки! Хорошо знали, что там мирные люди. Но расстреляли их ракетами. Просто за то, что они хотели выжить. И это — военное преступление! И это — Гаагский трибунал", — сказал он.

Также Вилкул сообщил о других зверствах оккупантов, о которых стало известно после освобождения одного из сел Херсонской области.

"Восстанавливая мирную жизнь в освобожденных селах Херсонской области, которыми мы сейчас занимаемся, мы все больше и больше сталкиваемся со страшными историями. Такими, например, как изнасилование 16-летней беременной девушки и 78-летней бабушки в одном из сел на ингулецком направлении. Это то, чему никогда не будет прощения", — рассказал чиновник.

Как сообщалось, после освобождения оккупированных российскими войсками территорий выяснилось, что россияне массово насиловали, пытали, грабили и убивали мирных украинцев.