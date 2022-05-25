Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: что известно

Нанесены серьезные разрушения

Утро среды, 25 мая, началось не с кофе не только для жителей Запорожья, но и для Днепропетровской области, — россияне нанесли серию ракетных ударов по одному из крупнейших городов региона Кривому Рогу.

Об этом проинформировал руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Утром нанесли сразу три ракетных удара по промышленному предприятию в Кривом Роге, что вызвало серьезные разрушения. Данные о жертвах среди людей пока уточняются.

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Кроме того, из "Ураганов" оккупанты обстреляли Широковскую и Апостоловскую общины в Криворожском районе, но там обошлось без пострадавших, но частично обесточили Апостолово.

Напомним, что сегодня утром четыре ракеты прилетели в Запорожье, одну успешно сбили средства противовоздушной обороны, в то время как три другие долетели и вызвали большой пожар.

Как известно, оккупанты уже не первый месяц пытаются пробиться в Днепропетровскую область со стороны Херсона и Николаева, но безуспешно, ввиду чего обстреливают районы у админграницы.

Кривой Рог на карте боевых действий

Как сообщал "Телеграф", только на днях россияне мощно обстреляли Зеленодольскую общину под Кривым Рогом.