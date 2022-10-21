Жестко, но эффективно: на Днепропетровщине радикально наказывают за растрату электричества (фото)

В Кривом Роге власти отключали электроэнергию некоторым учреждениям

В связи с массированными обстрелами российскими оккупантами Украины пострадала и критическая инфраструктура, что привело к призывам властей экономить электроэнергию во всех украинских областях. Однако многие заведения не соблюдают правила, поэтому в городе Днепропетровской области к этому отнеслись очень серьезно. Там правоохранители самостоятельно отключали свет всем, кто этого не сделал.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале. Как отмечается, с 17.00 20 октября до глубокой ночи 19 сводных бригад, которые включали в себя и представителей правоохранительных органов, патрулировали улицы во всех районах города на Днепропетровщине.

"Несмотря на предписания отключить наружную рекламу и иллюминацию на всех объектах бизнеса, нашлись те, кто решил, что наше общее дело по содержанию "энергетического фронта" их не касается. Разговор был коротким, а в основном даже без разговоров бригады принудительно отключили от электроснабжение 70 коммерческих объектов", — заявил Вилкул.

Кроме того, он отметил, что весь Кривой Рог преимущественно "показал настоящую сплоченность, дисциплину и выдержку". Жителей города попросили продлить сбережения электроэнергии, пока это необходимо.

Отключение света на заправках

Отключение света в аптеках и магазинах

Отключение света на еще одной заправке

Бригады выключают электроэнергию в заведениях

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Сумской области также радикально подошли к призыву экономить электроэнергию. В течение дня у жителей региона было несколько ограничений.