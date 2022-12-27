Осталась дочь: под танковым огнем на Луганщине погиб пулеметчик из Кривого Рога (фото)

В мирное время Василий Сапига работал на предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог", занимаясь технологическими перевозками.

Украина продолжает терять из-за войны своих лучших дочерей и сыновей. Нынче в который раз "досталось" Кривому Рогу, где недавно простились с молодой семьей, погибшей во время российских обстрелов. Сейчас же криворожцы чтят погибшего на Донбассе солдата-пулеметчика Василия Сапигу. 37-летний военный во время выполнения боевого задания попал под вражеский танковый обстрел.

Детальнее об этом рассказывает местное издание "Первый городской". Отметим, что долгое время Сапига защищал города и села в Луганской области, где и отдал свою жизнь за Родину.

В мирное время мужчина был работником предприятия "АрселорМиттал Кривой Рог". Бывшие коллеги вспоминают Василия Сапигу, который исполнял обязанности помощника мащиниста тепловоза в железнодорожном цехе №2, только положительно: называют жизнерадостным, трудолюбивым и готовым всегда помочь.

Василий Сапига

По словам и.о. старшего мастера Павла Шпилевого, Сапига был хорошим семьянином. Обожал и дочь, и жену, которая тоже работает на "АрселорМиттале".

На защиту Украины военный стал еще в апреле, освоив мастерство пулеметчика в механизированном батальоне. К сожалению, 20 декабря под Макеевкой он попал под танковые обстрелы со стороны россиян, получив несовместимые с жизнью травмы. В начале зимы мужчина успел отпраздновать свое 37-летие.

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