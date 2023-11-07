Россияне атаковали Кривой Рог: есть прилет по важному объекту

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет

Во время воздушной тревоги во вторник, 7 ноября, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Прилет был зафиксирован недалеко от Кривого Рога.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, удар был совершен по инфраструктурному объекту. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Информация о взрывах в Кривом Роге появилась в социальных сетях в 12 часов дня. За пару минут до этого в мониторинговых Telegram-каналах сообщили, что в сторону города летят ракеты.

Позже атаку на город подтвердил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. В свою очередь он попросил "придерживаться информационной гигиены", то есть, не разглашать детали происшествия.

На момент выхода публикации воздушная тревога в Днепропетровской области все еще сохраняется. Есть угроза обстрела. Потому гражданам стоит находиться в безопасных местах до соответствующего распоряжения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 7 ноября в Кривом Роге раздались взрывы. Только после этого в городе был объявлен сигнал воздушной тревоги.