Земфира призвала "не стрелять" и показала обстрелы городов Украины (видео)

Выехавшая из россии Земфира показала кадры войны в Украине

Российская певица Земфира представила клип на песню "Не стреляйте", в котором показала фото разрушенных украинских городов и задержаниями митингующих на акциях протестов в рф.

Видео было опубликовано на YouTube в четверг, 17 марта.

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Стоит обратить внимание, что со своего канала 45-летняя артистка удалила практически все другие видеозаписи, однако оставила ролик и ее кавер на песню группы "Океан Эльзы" "Відпусти", снятый еще в 2008 году.

Также Земфира очистила свой профиль в Инстаграм, оставив только пост с призывом "Нет войне" и вышеупомянутый новый клип. Певица закрыла комментарии как в соцсети, так и на видеохостинге.

Добавим, что 24 февраля, в день когда россия напала на Украину, Земфира выступила перед московской аудиторией, никак не комментируя решение своей страны вступить в войну. Позже появилась информация, что певица покинула россию.

В 2016 году на концерте в Вильнюсе Земфира с матом попросила фанатов из Украины убрать сине-желтый флаг — российская певица настроила против себя многих украинских поклонников, ведь ранее она активно поддерживала Украину. После скандальной ситуации в Вильнюсе певица была внесена в базу "Миротворец" за "отрицание российской агрессии" и "манипуляции общественно значимой информацией".

Ранее "Телеграф" сообщал, что 74-летний голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер записал обращение к жителям россии, где прокомментировал свое отношение к войне в Украине.